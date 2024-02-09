09 февраля 2024, 19:49

Бадминтонистка из Одинцова стала третьей на соревнованиях «Хрустальный волан»

Unsplash
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Всероссийские юниорские и юношеские соревнования «Хрустальный волан» проходят в Саратове. Бадминтонистка из Одинцова Валерия Исакова завоевала бронзовую медаль в смешанной парной категории.

Турнир является важным этапом рейтинговой серии Гран-при. В борьбе за награды участвуют более 200 спортсменов из 15 регионов страны. Директор спортивной школы «Одинцово» Владимир Леонтьев отметил, что несмотря на сильных соперников одинцовские бадминтонисты не остались без медалей.

«Поздравляем нашу замечательную спортсменку Валерию Исакову с бронзовой медалью в смешанной парной категории. В нашей спортшколе бадминтону традиционно уделяется большое внимание», - сказал Владимир Леонтьев.

В 2024 году в Саратове пройдет еще несколько статусных соревнований по бадминтону, включая Кубок и клубный чемпионат России.

Турнир продолжается. Вероятно, что представителям одинцовского бадминтона удастся вновь подняться на пьедестал почета.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Спортсмены
09 февраля 2024, 19:38
Аукцион на проведение ремонта более 10 километров дорог объявили в Богородском округе
Медиаархив Подмосковья
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Аукцион на выполнение ремонта автомобильных дорог в Богородском округе объявили в Подмосковье. Планируется разыграть три лота на сумму более 122 миллионов рублей.

Извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на сайте ЕАСУЗ и в Единой системе в сфере закупок.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, по итогам торгов в Богородском городском округе отремонтируют более 10 километров автомобильных дорог.

Заказчиком выступает администрация округа, заявку можно подать до 16 февраля 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Аукционы Богородский
09 февраля 2024, 18:41
Разработка «Мособлгаза» вошла в топ-20 продаваемого газового оборудования в России
Мособлгаз
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Компания «Мособлгаз» представила линейку газового оборудования собственных торговых марок MOGUCHI и Cervus на международной выставке комплексных инженерных решений «Акватерм-2024». По оценке независимых экспертов оборудование компании вошло в топ-20 продаваемого газового оборудования на территории России.

Компания также представила энергонезависимый котел MOGUCHI. Он предназначен для работы как в открытой, так и в закрытой системе отопления. Прибор обладает защитой от задувания пламени благодаря особой конструкции стабилизатора тяги.

Оборудование отвечает современным требованиям и стандартам качества, при этом его стоимость остается доступной для широкой аудитории.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил с представителями «Газпрома» планы по повышению надежности системы энерго- и теплоснабжения Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Газ
09 февраля 2024, 18:33
Рекомендованный срок оплаты коммунальных платежей завершится в Подмосковье 10 февраля
Unsplash
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Единый расчетный центр Московской области напоминает, что рекомендованный срок оплаты коммунальных услуг завершится 10 февраля. Квитанции для оплаты уже доступны в личном кабинете МосОблЕИРЦ, а также на почте абонентов.

Напомним, что оплатить счета можно любыми удобными способами: в личном кабинете, через кнопку моментальной оплаты на сайте МосОблЕИРЦ, с помощью электронных квитанций, в кассах, терминалах и онлайн-сервисах банков, а также через QR-код на квитанции.

С адресами и графиком работы клиентских офисов можно ознакомиться на сайте МосОблЕИРЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
09 февраля 2024, 18:19
Хирурги Московского областного онкологического диспансера провели более 700 операций в 2023 году
Московский областной онкологический диспансер
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Хирурги отделения онкогинекологии № 4 Московского областного онкологического диспансера провели более 700 операций в 2023 году. Основная задача врачей хирургического отделения — максимально сохранить функции внутренних органов после оперативного вмешательства.

Как рассказали в больнице, большинство пациенток поступают с диагнозом рак тела матки, многие - еще на первой стадии заболевания. Пациентки на третьей стадии заболевания - это как правило, женщины 50 лет и старше с диагнозом рак яичников.

Специалисты онкодиспансера напомнили, что необходимо проходить ежегодный гинекологический осмотр, ведь благодаря ему болезнь можно распознать на ранних стадиях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Онкология

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