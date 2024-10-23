Бадминтонист из Воскресенска стал призером всероссийских соревнований

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«Кубок Ярослава Мудрого» собрал почти 300 бадминтонистов из 19 регионов России, а также из Белоруссии. Городской округ Воскресенск представлял воспитанник отделения бадминтона Спортивной школы по единоборствам.

Матвей Османов добился успеха, выступая сразу в нескольких разрядах этой динамичной игры. В одиночном и смешанном разряде воскресенский бадминтонист получил бронзовые награды, а в парном разряде завоевал серебряную медаль.

Соревнования более высокого уровня, на которые приедут сильнейшие спортсмены России, пройдут в Ярославле в конце февраля - начале марта.

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