Автовладельцам в Лосино-Петровском напомнили правила безопасного вождения

Подмосковные волонтеры помогают спасать диких птиц, пострадавших от разлива мазута в Анапе. Ослабленных и напуганных, их доставляют в стационар, где специалисты проводят очистку, лечение и реабилитацию. О том, как организована работа, рассказала председатель комиссии по экологии общественной палаты в Пушкино Екатерина Неженцева.

«В стационаре сейчас две бригады. Птиц кормят с добавлением лекарства - там есть витамины и обезболивающие, потому что у птичек, которых отмывали от мазута, появились ожоги роговицы, пищевода и так далее», - отметила Неженцева.

У каждой птицы определенное время пребывания в стационаре - все зависит от ее состояния. Одни чувствуют себя хорошо, другие не могут даже повернуть шею. Для самых слабых есть карантинная зона, где они получают дополнительное лечение. По словам волонтера, дольше всего птицы оставались в стационаре две недели.

Реабилитация водоплавающих - достаточно длительный процесс. Им необходимо движение, но из-за мойки от мазута жировой слой истончается, и пернатые временно теряют способность нормально передвигаться. После стационара их отправляют в другой центр, где есть просторные вольеры с водой. Там птицы окончательно восстанавливаются.

Екатерина Неженцева добавила, что дикие птицы боятся людей. Любое прикосновение или звук для них - стресс. Волонтеры стараются минимизировать контакт, обеспечивая им тишину.