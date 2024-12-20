20 декабря 2024, 14:33

Автостанции Подмосковья украсили к Новому году

Минтранс Подмосковья
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Компания «Мострансавто» обновила оформление автовокзалов, автостанций и ряда своих автобусов новогодними украшениями. Праздничный декор появился не только в автобусах, но и на объектах транспортной инфраструктуры в различных городах Подмосковья.

Для создания новогодней атмосферы украсили автовокзалы в Воскресенске, Зарайске, Клину, Луховицах, Ногинске и Ступине, а также автостанции в Коломне, Павловском Посаде, Солнечногорске и Фрязине.

В праздничные дни пассажиров автобусов поздравит Дед Мороз из Великого Устюга с Новым годом и Рождеством, пожелав всем здоровья и счастья. Кроме того, на информационных экранах автобусов будут транслироваться детские рисунки, участвующие в конкурсе «Новогодний автобус». На некоторых маршрутах водители появятся в костюмах Деда Мороза, чтобы поздравить пассажиров.

Также на линиях «Мострансавто» будут работать 60 автобусов большого класса, оформленных в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Их внешние борта украсят тематические символы проекта со ссылкой на портал «Путеводитель по Подмосковью».

Автобусы Новый год
20 декабря 2024, 15:15
Еще одну незаконную постройку снесли по решению суда в Мытищах
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Собственник несанкционированных построек на Полевой улице в Мытищах ликвидировал их по решению суда. Сейчас в округе рассматривают еще 17 исков по таким делам.

Староста деревни Болтино полгода назад обратилась в администрацию городского округа Мытищи с жалобой на деятельность предпринимателя. Он организовал незаконный бизнес на Полевой улице. На участке владелец разместил склад автомобильных шин, стоянку грузовиков и вольеры с бойцовскими собаками, которые нарушали спокойствие местных жителей. А земля была предназначена для ведения крестьянской деятельности: выращивания сельскохозяйственных культур и разведения животных.

Специалисты Управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории Мытищ направили в арбитражный суд Московской области иск с несколькими требованиями к собственнику земли: снести конструкции и привести участок в порядок.

Владелец участка не стал оказывать сопротивление. За короткий срок он очистил территорию от самостроя и прекратил договоры аренды с предпринимателями, которые вели там бизнес.

Отметим, работу по выявлению нарушений в Мытищах ведут регулярно.

Суд Мытищи Законы Мусор
20 декабря 2024, 15:11
Приговор по делу об убийстве вынесли в Видновском горсуде
Медиасток.рф
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Приговор с участием присяжных заседателей вынесли в Видновском суде в отношении 42-летнего иностранца Рауфа Хусейнова. Его признали виновным и убийстве и в покушении на убийство двух человек.

В суде установили, что 22 декабря 2023 года Хусейнов находился на территории ресторана «Видная застава». Поссорившись с двумя знакомыми, он не менее четырех раз выстрелил в них. Пули попали в область живота и головы одного из потерпевших. От полученных повреждений он умер на месте. Другой смог скрыться от злоумышленника и остался жив.

С учетом собранных доказательств и грамотной позиции государственного обвинителя Видновской городской прокуратуры, присяжные заседатели признали Хусейнова виновным. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Убийства Суд Преступления Приговоры Видное
20 декабря 2024, 15:02
Работников топливно-энергетической отрасли наградили в Подмосковье
Минэнерго МО
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Торжественное мероприятие в преддверии Дня энергетика прошло в правительстве Московской области. На нем собрались работники топливно-энергетической отрасли, ветераны, представители муниципалитетов и руководители энергетических компаний.

Глава областного Минэнерго Сергей Воропанов вручил награды сотрудникам ТЭК Подмосковья и отметил их значимый вклад в обеспечение тепло-, электро- и газоснабжения региона. Он подчеркнул, что работа энергетиков способствует стабильности и комфорту миллионов жителей области.

По словам Воропанова, в топливно-энергетическом комплексе трудится более 61 тысячи человек, и этот труд формирует комфортные условия для жизни. Он выразил благодарность за самоотверженность и преданность делу.

В рамках мероприятия 14 сотрудников были награждены почетными грамотами Министерства энергетики Московской области. Награды получили работники таких компаний, как «Мособлэнерго», «Мытищинская теплосеть», МУП «Дмитровское управление жилищно-коммунального хозяйства», «ПроектСтройМонтаж» и «ТеплоВодоСнабжение». Также коллективы «Мособлэнерго» и «ЭнергоЭкспресс» удостоились Благодарственных писем.

Особое внимание на мероприятии уделили энергетикам, которые продолжают выполнять свои обязанности в зоне проведения специальной военной операции, и почтили память погибших сотрудников минутой молчания.

Кроме того, министр энергетики Подмосковья подвел итоги работы отрасли за прошедший год и отметил ключевые достижения. К ним относится ввод в эксплуатацию новой подстанции «Фруктовая» в Чехове, что позволило перераспределить нагрузку и улучшить качество электроснабжения, а также комплексная реконструкция подстанции «Бегичево» в Чехове, повышающая надежность электроснабжения для 25 тысяч потребителей округа.

Награды
20 декабря 2024, 14:59
Подмосковная пара выиграла бронзу на чемпионате России по фигурному катанию
РИА Новости / Сергей Бобылев
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Танцевальная пара из Подмосковья — Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный — выиграла бронзу на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования прошли в Омске.

В первый день турнира подмосковный дуэт набрал 83,96 балла, благодаря чему расположился на второй строчке. По итогам произвольной программы Ирина и Дэвид получили 124,60 балла. В результате они завоевали бронзовые медали, уступив лидерам 7,40 балла.

«Такая программа, что дышать не хочется, такое глубокое проникновение в музыку. Как я это обожаю, потому что без этого нет никакого танца», - прокомментировала прокат подмосковных фигуристов Татьяна Тарасова.

Чемпионат проходит в Омске с 19 по 22 декабря.

Спортсмены

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