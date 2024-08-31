Автошоу пройдет на территории дворца спорта в Чехове 7 сентября

«Чеховский форсаж» пройдет в День города на территории дворца спорта «Олимпийский». Организаторы подготовили для зрителей и гостей округа интерактивные площадки по мотокроссу, робототехнике и авиамоделированию, а также экспозицию спорткара мощностью 250 лошадиных сил Subaru BRZ. Его представит первый профессиональный гонщик из Чехова Иван Овсиенко.

Программа начнется в 13:00. Выставка автомобилей и экспозиция Subaru будут работать до 17:00. Автолюбителей наградят в пять часов вечера, а в 15:00 начнутся демонстрационные заезды и дрифт-такси.

Владельцы редких автомобилей могут принять участие в выставке. Заявки принимают на электронную почту famschekhov@yandex.ru или по номеру телефона: 8 (926) 668-83-11.

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