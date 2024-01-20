20 января 2024, 15:12

Авторов лучших работ по теории авиации наградили в Жуковском

Телеканал «360»
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Выдающимся российским ученым вручили премию имени профессора Николая Егоровича Жуковского. Награждение состоялось в 177-ю годовщину со дня рождения знаменитого авиаконструктора.

Из нескольких десятков научных исследований жюри выбрало два лучших. Коллектив Института специального машиностроения удостоился премии первой степени за работу по композитным сетчатым конструкциям. Ученые Центрального аэрогидродинамического института были удостоены серебряной медали за монографию, посвященную системным исследованиям и проектированию авиационной техники.

Сергей Чернышев, вице-президент Российской академии наук, отметил, что премия имени Николая Жуковского, учрежденная более 100 лет назад, остается важным экзаменом для всех научных работников в области авиастроения.

В Жуковском 17 января отметили день рождения отца русской авиации Николая Жуковского. Жители города собрались у памятника ученому, чтобы почтить его память и возложить цветы.

«Каждый год мы здесь собираемся с градообразующими предприятиями, жуковчанами и отмечаем день рождения Николая Егоровича. Для нас это очень большая дата, потому что это история нашего города, а без истории не бывает будущего», - сказал на торжественной церемонии глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров.

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Авиация Ученые Жуковский
20 января 2024, 15:38
Школьники из Луховиц провели конкурс на самую оригинальную снежную бабу
Телеканал «360»
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В Луховицах устроили конкурс на самую оригинальную снежную бабу. Зимний праздник провели команды школьников вместе с родителями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. Список культурных и спортивных активностей пополняется каждый день.

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В городском округе прошел Луховицы прошел «Парад снеговиков», так назвали конкурс на самую оригинальную снежную бабу. Участники продумывали для своих снеговиков реквизит, наряды и даже мимику.

Родители школьников также приняли участие в мероприятии. Вместе с папами и мамами ребят, снеговика слепил и глава округа Сергей Тимохин.

«Мы как команда родителей должны были подойти как-то нестандартно. Если вы видите он у нас перевернутый немного отличается от других, но честно говоря смотрю на другие команды, боюсь первое место нам не занять», - сказал глава округа Луховицы Сергей Тимохин.

При подведении итогов конкурса жюри решили наградить всех участников мероприятия. В призы команды получили ароматные пироги. После награждения все участники играли в снежки, а также перетягивали канат.

Луховицы конкурсы
20 января 2024, 15:30
Жителям Климовска выплатят компенсации за затопленные квартиры в феврале
Добрынина Галина
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Сотрудники БТИ совместно с представителями администрации совершили обход квартир в 176 домах, расположенных в микрорайоне Климовск в Подольске. Специалисты составили акты ущерба и передали их оценщикам.

С 22 февраля все жители Климовска, у которых пострадало имущество в квартирах, смогут написать заявление о компенсации ущерба. Соответствующие выплаты начнут производить в феврале, рассказала замглавы администрации округа Анжела Студеникина.

«На сегодняшний день 25 оценок ущерба в квартирах уже подготовлено, остальные в работе. В течение двух недель отработают все адреса. Сотрудники прошли почти 13 тысяч квартир, из них попали более чем в 7,5 тысячи квартир. Ущерб по Климовску зафиксировали более чем в 1,1 тысячи квартир», - сообщила Анжела Студеникина.

Она добавила, что специалисты не смогли попасть в 3,6 тысячи квартир и призвала всех, кто столкнулся с проблемой, оставить заявки.

Начиная с 22 января работники службы социальной защиты и администрации округа будут принимать обращения от желающих получить компенсацию за причиненный ущерб в УСЦ «Юность». Для этого необходимо явиться лично с паспортом и предоставить его копию. Также нужно будет указать реквизиты банковского счета, на который будут переведены денежные средства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области.

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Подольск ЖКХ
20 января 2024, 15:21
Сотрудники «Мособлпожспаса» напомнили любителям рыбалки об опасности выхода на лед
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Сотрудники территориальных управлений № 2 и № 9 ГКУ МО «Мособлпожспас» провели патрулирование на замерзших водоемах. Они рассказали любителям зимней рыбалки и активного отдыха об опасности выхода на лед.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин сообщил, что специалисты проверили состояние водных объектов, измерили толщину ледяной поверхности и предупредили любителей активного отдыха о возможных опасностях на льду.

Он подчеркнул, что работники противопожарно-спасательной службы объяснили, что наличие льда на озерах, прудах и реках после сильных морозов не гарантирует безопасность.

Любителей подледного лова призвали быть аккуратнее, не выходить на водоем при плохом самочувствии, в сумерках или ночью, а также не заниматься рыбалкой во время плохой видимости, включая сильные снегопады.

«Работники подразделений посоветовали любителям зимней рыбалки иметь при себе спасательный жилет, а также спасательные средства, такие как веревка с грузом на конце, спасательные шипы или „спасалки“, представляющие собой два шила с пластиковыми ручками и шнуром между ними», - рассказал Игорь Сорокин.

Он объяснили, что если человек провалился в ледяную воду, то нужно раскинуть руки в стороны и облокотиться на лед, после чего попытаться выбраться грудью вперед. После того как выбрались, нужно откатиться от полыньи и отползти на безопасное расстояние.

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Спасатели
20 января 2024, 15:01
Открытый урок по художественной гимнастике провели в Щелкове
Телеканал «360»
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Призер всероссийских и международных соревнований Дарья Ракито провела открытый урок. Под ее руководством занимается около 70 юных спортсменок от трех до 12 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.

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Тренер является кандидатом в мастера спорта по художественной гимнастике, призером всероссийских и международных соревнований, лауреатом премии губернатора Московской области и абсолютным чемпионом «Президентских состязаний» с 2012 по 2014 год. С каждой своей подопечной она находит не только общий язык, но и индивидуальный подход.

В прошлом году гимнастки вышли на всероссийский уровень, вступили в общество «Олимп». Впереди у спортсменок будет много соревнований, в том числе и крупных, где нужно доказать, что ты имеешь право называться лучшей. Это и чемпионат Московской области для юных гимнасток, который пройдет в апреле, и всероссийские соревнования в Калининграде.

Спортсмены Щелково

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