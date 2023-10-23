Автопром, образование и логистика. Андрей Воробьев — о ключевых векторах партнерства Китая и Подмосковья

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«Большая работа ведется нашим президентом, правительством России по сотрудничеству с дружескими странами. В частности, с самым большим, серьезным партнером для всех нас - КНР. Цель нашего визита была связана с экономикой, бизнесом, предприятиями», - сказал Андрей Воробьев на заседании областного правительства.

В Подмосковье уже работает большое количество китайских компаний, ставших «гигантами» на рынке. Один из таких проектов, например, - международный бизнес-парк «Гринвуд» в Красногорске. Губернатор отметил, что он развивается и продолжает привлекать инвесторов.

«Нашей задачей было предоставить максимально доходчивую информацию по видам сотрудничества на разных территориях Подмосковья. В частности, в особых экономических зонах, индустриальных парках. Очень надеюсь, что результат будет виден на наших территориях. Именно в этом была ключевая, стратегическая цель», - подчеркнул глава Подмосковья.

Подмосковная делегация посетила с рабочим визитом Китай на прошлой неделе. Стратегическая цель поездки, по словам губернатора Андрея Воробьева , - достигнуть договоренностей в автопроме , логистике и образовании. Это три ключевых направления, по которым обе стороны заключили соглашения о развитии совместных проектов.

Еще одно важное направление, по словам губернатора, - все, что касается образования и культуры.

«По результатам визита нашего президента в Китай было принято решение дать статус Года культуры следующему, 2024-му. Я надеюсь, что и здесь - в части туризма, культурного обмена - мы также будем сотрудничать с нашими коллегами», - сказал Андрей Воробьев.

Еще одна важная отрасль, по его словам, - транспорт, логистика.

«Огромный объем грузов, чаще всего контейнерных, потому что у нас находятся на территории сухие порты, контейнерные. Это и Дмитров, и Богородский округ. Все это позволяет не только наращивать объемы экономики, валового регионального продукта, но и обеспечивать дополнительные возможности по импорту, экспорту с КНР и другими странами», - заключил губернатор.

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Три ключевых вектора Автомобильная промышленность, образование и логистика - то, что легло в основу переговоров между Подмосковьем и Китаем.