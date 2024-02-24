24 февраля 2024, 13:45

Автопробег в честь Дня защитника Отечества прошел в Серебряных Прудах

Ирина Матвеева
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Традиционный автопробег в честь Дня защитника Отечества прошел в Серебряных пруда. В праздничной акции участвовали более десяти автомобилей.

Юрий Рябоконь - боец СВО приехал домой в отпуск. По его словам, он не раздумывал ни минуты, а сразу решил присоединиться к автопробегу.

«Я патриот, люблю свой край. Я родом отсюда - из Красновского отделения. Живу в Серебряных Прудах. Пошел по мобилизации. Сегодня участвую в автопробеге, чему очень рад. Скоро обратно, - поделился Юрий.

Автопробеги проходят ежегодно 23 февраля и 9 мая, которые организовывает местный житель Михаил Ермолаев.

«Скоро будем готовиться ко Дню Победы. У нас будет усиленная программа. Автопробеги мы проводим ежегодно и будем проводить, потому что это патриотическое воспитание детей, чтобы видели наши поколения, чтобы продолжали наше дело великое. Потому что мы русские, и победа будет за нами», - заявил Ермолаев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался с семьями участников спецоперации. Близкие бойцов поблагодарили главу Подмосковья за поддержку.

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23 февраля
24 февраля 2024, 14:11
Традиционный зимний забег «Пять верст» состоялся в Балашихе 24 февраля
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Зимний забег для любителей и профессионалов прошел в балашихинском парке «Заречная» в субботу, 24 февраля. Спортивное мероприятие приурочили ко Дню защитника Отечества, поэтому мужчины получили подарки — шоколад и дорожные сумки

Бегуны стартовали от навесов за торговым центром «Курс». Дистанция пять километров - два круга по парку.

По словам организатора забега Алексея Урыкова, спортивное мероприятие проводится с 2018 года.

«Мы бегаем каждую неделю в субботу в девяти утра, независимо от того, рабочий это день или нет. Весной, зимой, осенью, летом каждую неделю мы ждем вас здесь», - рассказал Урыков.

Он добавил, что в забеге могут принять участие все желающие. Это не соревнование на скорость, поэтому дистанцию можно пройти пешком.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Балашиха
24 февраля 2024, 13:30
Ансамбль казачьей песни выступил перед зрителями городского округа Пушкинский 23 февраля
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Праздничный концерт «Защитникам Отечества посвящается» прошел в доме культуры «Импульс» поселка Челюскинский городского округа Пушкинский 23 февраля. Артисты ансамбля народной песни «Душа атамана» исполнили казачьи песни.

По словам заведующей домом культуры «Импульс» Елены Ссас, «Душа атамана» - это коллектив, влюбленный в казачью песню, развивающий национальную музыку через возрождение национального фольклора.

«Ансамбль старается донести до слушателей энергетику традиционного народного пения. Благодаря чистоте звучания и тщательному подбору репертуара каждый концерт становится культурным событием. Артисты подарили зрителям возможность погрузиться в традиции казаков», - рассказала Ссас.

Она добавила, что зрители с удовольствием слушали старинные песни донских, терских и уральских казаков, подпевали и приветствовали артистов громкими аплодисментами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Концерты Пушкино
24 февраля 2024, 13:07
Команда «ВВА-Подмосковье» выиграла «бронзу» чемпионата России по регби на снегу
Сергей Демченко
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Сборная «ВВА-Подмосковье» завоевала бронзовую медаль на спортивном чемпионате России по регби на снегу 2024 года среди мужских команд. Спортсмены из Московской области выиграли все матчи на групповом этапе.

Как рассказали в Министерстве по физической культуре и спорту Московской области, благодаря трем победам на групповом этапе - спортсмены обыграли команды из Калининграда, Москвы и Зеленограда, уступив регбистам московской команды «Динамо», РК«ВВА-Подмосковье» вышел в полуфинал соревнований.

В борьбе за бронзовые медали соперниками регбистов из Московской области стали спортсмены клуба «Химик» из Дзержинска. Матч завершился с разгромным счетом 6:2 в пользу «ВВА-Подмосковье».

Чемпионат России по регби на снегу среди мужчин прошел в День защитника Отечества в Зеленограде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Регби
24 февраля 2024, 12:48
Глава Ленинского округа поздравил ветерана ВОВ Канельского с прошедшим днем рождения
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Глава Ленинского городского округа встретился с заслуженным членом Совета ветеранов Борисом Харитоновичем Канельским накануне Дня защитника Отечества. Станислав Каторов поздравил ветерана с праздником и поблагодарил его за вклад в развитие общественной жизни округа.

Борис Харитонович сражался за Западную Украину, воевал в Польше, принимал участие в штурме Берлина. После окончания Великой Отечественной войны он вернулся в Горловку.

Канельский поступил на вечернее отделение в Горный техникум, а после получил распределение в одну из шахт Донецка, где проработал всю жизнь горным мастером.

Герою Великой Отечественной войны пришлось покинуть родной Донецк в 2014 году из-за госпереворота и начавшейся гражданской войны на Украине.

Сейчас он активно участвует в общественной жизни Ленинского муниципального района и является членом районного Совета ветеранов.

Глава района поздравил Бориса Харитоновича с прошедшим днем рождения и пожелал здоровья и долгих лет жизни.

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Ветераны 23 февраля

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