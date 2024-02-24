Автопробег в честь Дня защитника Отечества прошел в Серебряных Прудах

Юрий Рябоконь - боец СВО приехал домой в отпуск. По его словам, он не раздумывал ни минуты, а сразу решил присоединиться к автопробегу.

«Я патриот, люблю свой край. Я родом отсюда - из Красновского отделения. Живу в Серебряных Прудах. Пошел по мобилизации. Сегодня участвую в автопробеге, чему очень рад. Скоро обратно, - поделился Юрий.

Автопробеги проходят ежегодно 23 февраля и 9 мая, которые организовывает местный житель Михаил Ермолаев.

«Скоро будем готовиться ко Дню Победы. У нас будет усиленная программа. Автопробеги мы проводим ежегодно и будем проводить, потому что это патриотическое воспитание детей, чтобы видели наши поколения, чтобы продолжали наше дело великое. Потому что мы русские, и победа будет за нами», - заявил Ермолаев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался с семьями участников спецоперации. Близкие бойцов поблагодарили главу Подмосковья за поддержку.

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