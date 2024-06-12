Автопробег в честь Дня России прошел в Воскресенске

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Колонна автомобилей, украшенных российским триколором, стартовала в Воскресенске и проехала по центральным улицам городов: Воскресенск, Егорьевск, Серебряные Пруды, Коломна, Зарайск, Луховицы.

Участники автопробега сделали несколько остановок у памятных и значимых мест, а также выстроили автомобили в форме буквы «Z», которая стала символом специальной военной операции по защите жителей новых регионов России.

Секретарь местного отделения партии Андрей Баранов поблагодарил всех участников автопробега и отметил, что День России - это один из важнейших праздников нашей страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России. Он отметил, что именно люди - настоящая гордость региона и страны.

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