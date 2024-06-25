Автопробег по местам боевой славы стартовал в Солнечногорске

Среди участников - представители Московской областной молодежной общественной организации «Военно-патриотическое поисковое объединение „Плацдарм“. Перед открытием пробега прошел митинг у братской могилы в поселке Менделеево. В нем также поучаствовали представители Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области и администрации Солнечногорска. Они возложили к мемориалу венки, почтив память погибших в битве за Москву в ноябре–декабре 1941 года.

«Два года назад автопробег прошел в Волгограде в честь 80-летия Сталинградской битвы, в прошлом году уже направились на Курскую дугу. Сейчас наш старт проходит на территории Солнечногорска. И что примечательно, в 2019 году поисковое объединение „Плацдарм“ проводили воинское захоронение именно в Льялово», - прокомментировал председатель Московской областной молодежной общественной организации «Военно-патриотическое поисковое объединение „Плацдарм“ Константин Смирнов.

Участники проедут Московскую, Ленинградскую, Новгородскую области и побывают в Петрозаводске. Поддержку акции оказало правительство Московской области. Мероприятие прошло в рамках Вахты Памяти. По всему маршруту следования автопробега пройдут торжественные митинги. Мероприятие завершится 1 июля у монумента «Скорбящая мать» в Солнечногорске.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».