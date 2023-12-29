Автопарк коммунальной техники Подмосковья пополнился на 700 машин с начала года
С начала года коммунальные службы Подмосковья получили свыше 700 новых машин для уборки. Это автовышки, погрузчики, самосвалы и многое другое.
Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, Раменский получил 40 машин, Люберцы - 35, Одинцово - 33, Коломна - 30, Балашиха - 19, Волоколамск и Красногорск - 17.
«Технические характеристики и функционал позволят справиться с различными задачами, как зимой, так и летом», - отметила она.
В ведомстве добавили, что с 25 декабря в Подмосковье перешли к работе в системе «РНИС». С ее помощью можно оценить эффективность использования техники.
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