Автопарк больницы в Лобне пополнили тремя новыми автомобилями

Работа по привлечению молодых педагогов в образовательные учреждения продолжается в Солнечногорске. Еще 25 молодых учителей придут в школы муниципалитета в новом учебном году.

С 1 сентября в гимназии № 6 начнет работу новый учитель информатики Екатерина Филатова. Она недавно завершила обучение в Московском педагогическом государственном университете. Екатерина с детства мечтала работать в школе и получила образование с двумя профилями подготовки: учитель начальных классов и информатики для средней школы.

«В школах нашего округа работает более двух тысяч педагогов, из них на данный момент 5% - 77 человек - молодые учителя. С 1 сентября в образовательные учреждения муниципалитета будут трудоустроены еще 25 специалистов», - рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Для молодых педагогов предусмотрен ряд мер поддержки: дополнительная выплата выпускникам, пришедшим работать в образовательные учреждения, ежемесячная доплата молодым специалистам, выплаты по программе «Земский учитель», а также возможность приобретения жилья по «Социальной ипотеке».

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