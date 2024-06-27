27 июня 2024, 09:27

Автомобильную дорогу отремонтировали в деревне Шарапово

пресс-служба администрации г.о. Чехов
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Завершился ремонт одной из центральных дорог в частном секторе деревни Шарапово. Ход строительства проверил глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Площадь новой дороги более 2,5 тысячи квадратных метров. На объекте трудились 24 специалиста подрядной организации «Григстройгрупп» и 15 спецмашин: самосвалы, асфальтоукладчик, катки и погрузчики. Все работы велись строго по технологиям.

«Года три здесь живем, но мы застали это болото, когда ни пройти, ни проехать. Ребенка на руках через лужи переносила. Сейчас вообще идеально все, все хорошо», - поделилась жительница деревни Шарапово Юлия Стефанова.

Глава Чехова уточнил, что на дороге уложили евроасфальт, который в несколько раз надежнее обычного. Качество работ проверит экспертная лаборатория.

Площадь новой дороги более 2,5 тысячи квадратных метров. На объекте трудились 24 специалиста подрядной организации «Григстройгрупп» и 15 спецмашин: самосвалы, асфальтоукладчик, катки и погрузчики. Все работы велись строго по технологиям.

\"Года три здесь живем, но мы застали это болото, когда ни пройти, ни проехать. Ребенка на руках через лужи переносила. Сейчас вообще идеально все, все хорошо\", - поделилась жительница деревни Шарапово Юлия Стефанова.

Глава Чехова уточнил, что на дороге уложили евроасфальт, который в несколько раз надежнее обычного. Качество работ проверит экспертная лаборатория.

Асфальтовое полотно в деревне Шарапово - одна из 19 дорог, которые ремонтируются в Чехове в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Большая часть дорог, которые запланировано отремонтировать этим летом, проходит в деревнях и поселках муниципалитета.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Асфальтовое полотно в деревне Шарапово - одна из 19 дорог, которые ремонтируются в Чехове в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Большая часть дорог, которые запланировано отремонтировать этим летом, проходит в деревнях и поселках муниципалитета.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Чехов Дороги
27 июня 2024, 09:16
Детский сад на 325 мест построили в ЖК «Южная Битца»
ГК ФСК
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Новый детский сад готовится к открытию на Парковой улице в ЖК «Южная Битца». Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

Девелопер построил социальный объект в Ленинском округе под брендом «1-й ДСК». Площадь детсада составляет 4,9 тысячи квадратных метров. Облик здания выполнили в стиле картин нидерландского художника-абстракциониста Пита Мондриана.

В саду помимо групповых ячеек есть музыкальный и спортивный залы, помещения для занятий. Предусмотрены медицинский блок, столовая и прачечная. Территорию рядом с детским садом благоустроили.

Это уже второй детский сад в микрорайоне «Южная Битца». Первый открыли в 2023 году, он тоже рассчитан на 325 воспитанников.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Детские сады Ленинский округ
27 июня 2024, 09:15
Более 100 жителей Шатуры отправятся на срочную службу по призыву
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На срочную службу в рамках весенней призывной кампании из городского округа Шатура отправят более 100 молодых людей. Нововведением стало повышение призывного возраста.

Военный комиссар городских округов Шатура и Егорьевск Олег Левченко рассказал, что теперь молодые люди будут проходить военную службу по призыву в возрасте от 18 до 30 лет. Весенняя призывная кампания завершится 15 июля.

На этой неделе в ряды российской армии отправились еще 27 новобранцев. Всего службу будут проходить более 100 человек.

«Каждый должен отдать долг родине. Я считаю, что это очень важно для мужчины, для меня это важно», - поделился призывник Денис Пяткин.

Срок службы по-прежнему год, все положенные отсрочки - в силе. В военном комиссариате заявили, что отправлять срочников в зону спецоперации не будут.

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Военные Шатура
27 июня 2024, 08:52
Виктория Зелинская из Луховиц победила на конкурсе «Лучший по профессии»
Телеканал «360»
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В Луховицах прошел межреспубликанский конкурс «Лучший по профессии». Участие в нем приняли 19 швей, а победительницей стала луховичанка Виктория Зелинская.

«Задания несложные. Тут больше волнение для девочек. Продукция эта известна. Мы ее давно производим. Здесь все хорошо организовано, по-семейному, приятно принять участие», - поделился генеральный директор компании «Полспо» в Республике Беларусь Дмитрий Щербицкий.

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Профессиональные соревнования провели на базе швейной фабрики «КлАСС» в Луховицах. Там выпускаются передовые средства индивидуальной бронезащиты, которые впоследствии отправляют силовым ведомствам.

«Цель этого конкурса - подчеркнуть престижность рабочей профессии швеи, изучить передовой опыт по производству средств индивидуальной бронезащиты и внедрить его на предприятиях», - рассказала начальник обособленного структурного подразделения № 3 НПП «КлАСС» Валентина Ефарова.

Среди участниц были представительницы 10 предприятий Москвы, Подмосковья, Владимира, Астрахани и Рязани, а также две швеи из Республики Беларусь. Конкурс состоял из трех испытаний. Нужно было за 30 минут пройти теоретический этап - ответить на 24 вопроса по технологии, материаловедению, охране труда, конструкции и эстетике изделий. Затем участницам предстояло пошить чехол для современного бронешлема «Тор» и подсумок для батареи прибора ночного видения.

Луховицы конкурсы
27 июня 2024, 08:42
Деревню Лемешево благоустроят в 2024 году
Телеканал «360»
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Планы по благоустройству деревни Лемешево обсудили на встрече с жителями. Там решат вопрос с ливневкой, расширят дорогу и построят тротуар, установят видеонаблюдение на детской площадке и памятник героям Великой Отечественной войны.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов обсудил вопросы благоустройства со старостой деревни Лемешово Кириллом Рожком. Главной темой стала необходимость строительства ливневой канализации. Работы запланированы на май 2025 года.

Также Лемешово ждет расширение дороги и новый тротуар. На детской площадке появится видеонаблюдение. Рядом с качелями и горками в следующем году установят памятник жителям деревни, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Наведут порядок и с мусорными баками: установят новые контейнеры и приведут в порядок площадку. Еще жители ждут новую лестницу к подвесному мосту.

«Все вопросы уже закрыты, поставлены сроки, даны распоряжения. Даже фамилии есть, к кому обращаться и по какому вопросу», - поделился староста.

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Подольск Благоустройство

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