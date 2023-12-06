Автомобили ГУСТ с умными камерами начали фиксировать нарушения по уборке снега в Подмосковье

«Теперь нейросетевые камеры могут фиксировать несвоевременную уборку снега во внутриквартальных проездах и дворах. С 28 ноября искусственный интеллект уже обнаружил 2 165 зимних нарушений, из них 1432 снежных навала и 733 случая неочищенных покрытий», - рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Светлана Аипова.

Московская область нарастит штат коммунальщиков для готовности к снежной зиме, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Дополнительно в регионе закупают новую технику и нанимают больше сотрудников для уборки.

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