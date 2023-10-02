Автоматы с кормом для птиц установили в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске

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Кормление уток хлебом порой может привести к болезням и гибели птиц. Лучше всего для этого подходит специальный корм. Приобрести его можно было в кафе «Тетя Годжи», а теперь - в установленных недалеко от мест обитания птиц автоматах.

В упаковках находится сбалансированный корм. Теперь кормление птиц не только принесет положительные эмоции посетителям парка, но и будет полезным и безопасным для пернатых.

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