Автоматизированную котельную построили в селе Мочилы в Серебряных Прудах

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Новый объект возвели за год. Строительство стало возможным благодаря госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

«Напротив нас расположена котельная с более затратными котлами, больше котлы мощностью, больше теплопотери, то есть со строительством этой котельной у нас больше позитива, жители довольны, как мы предоставляем услугу по теплоснабжению, горячему водоснабжению», - рассказал первый замглавы округа Виталий Федонин.

Обеспечивать теплом и горячей водой котельная будет порядка 700 жителей села и социальные объекты: школу, детский сад, ФАП и дом культуры. Также обновили системы отопления. Теплотрасса стала меньше на два километра - это позволит снизить потери тепла в отопительный сезон.

По подсчетам специалистов, с новым объектом ЖКХ удастся сэкономить до миллиона рублей в месяц. Всего по госпрограмме в городском округе Серебряные Пруды построили семь современных газовых котельных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей. Он назвал тему «чувствительной и важной».

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