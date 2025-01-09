Автоинспекторы Воскресенска провели акцию «Безопасная зима»
В мероприятии, проходившем в дни новогодних праздников, также приняли участие волонтеры. Местом проведения акции стал центральный парк усадьбы Кривякино.
Сотрудники Госавтоинспекции Воскресенска напомнили горожанам и их детям о необходимости использовать световозвращающие элементы на одежде и вещах. Это особенно важно в зимний период, когда световые дни коротки, а видимость на дорогах значительно снижена из-за снегопадов, тумана и гололеда. В результате риск дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, особенно детей, существенно увеличивается.
Полицейские также рассказали об основных правилах поведения на дорогах и улицах в зимний период. Всем участникам акции сотрудники ГАИ и волонтеры вручили тематические памятки, а юные жители Воскресенска получили сладкие подарки и световозвращающие элементы.