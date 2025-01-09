09 января 2025, 12:23

Автоинспекторы Воскресенска провели акцию «Безопасная зима»

Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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В мероприятии, проходившем в дни новогодних праздников, также приняли участие волонтеры. Местом проведения акции стал центральный парк усадьбы Кривякино.

Сотрудники Госавтоинспекции Воскресенска напомнили горожанам и их детям о необходимости использовать световозвращающие элементы на одежде и вещах. Это особенно важно в зимний период, когда световые дни коротки, а видимость на дорогах значительно снижена из-за снегопадов, тумана и гололеда. В результате риск дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, особенно детей, существенно увеличивается.

Полицейские также рассказали об основных правилах поведения на дорогах и улицах в зимний период. Всем участникам акции сотрудники ГАИ и волонтеры вручили тематические памятки, а юные жители Воскресенска получили сладкие подарки и световозвращающие элементы.

ГИБДД Воскресенск
09 января 2025, 12:29
«Звери бьются в агонии». Два лося погибли из-за колючей проволоки в Подмосковье
Unsplash
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Из-за колючей проволоки в Московской области погибли два лося, минимум четыре пострадали. Об этом 360.ru сообщил заместитель начальника отдела государственного охотничьего контроля (надзора) № 2 Комитета лесного хозяйства Антон Бандурин.

«Луховицкий район, вблизи поселка Белоомут. Это ограждение зоны войсковой части. Это все находится в лесу, поэтому там обитают дикие звери. Проволока натянута в два ряда. Проволока типа егоза, которая режет. Естественно, если попадает в нее зверь, то он режется весь. Если попадет человек, то тоже выбраться из нее очень будет проблематично. Если пенсионер попадет или ребенок - это будет, конечно, беда», - заявил специалист.

По его словам, мертвых животных обнаружили во время стандартного рейда 29 декабря. На место случившегося вызвали ветеринаров. Полиция начала проверку.

«Рядом с колючкой проходит грунтовая дорога, которая идет в Рязанскую область, она в 10 метрах в одном месте проходит. <… > C другой стороны также есть дорога, но там чуть дальше. Люди за грибами ходят. Звери, которые попадают [в проволоку], в агонии бьются, потому что больно, они эту проволоку вытягивают в лес. <… > Она не просто уже ровно по периметру идет, она в некоторых местах до 30 метров от забора вытянута в лес. Просто если человек ее не заметит и влетит в нее, то могут быть плачевные последствия», - предупредил Бандурин.

Он добавил, что это не первый случай гибели лосей. До этого мертвое животное нашли в конце лета-осенью.

«Лось разрезался весь, он прошел буквально 20 метров и упал замертво от потери крови. То бишь он вскрыл себе все вены», - рассказал специалист.

Ранее в Комлесхозе сообщили о гибели одного попавшего в проволоку лося. Виновным в смерти животных грозят крупные штрафы.

Животные
09 января 2025, 11:44
Спортсмены из Фрязина стали призерами турнира по дзюдо в Щелкове
Пресс-служба администрации г.о. Фрязино
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Девятый традиционный турнир по дзюдо провели в Щелкове. Соревнования собрали множество юных спортсменов из разных муниципалитетов Подмосковья.

В турнире приняли участие воспитанники фрязинской школы «Олимп». Для юных дзюдоистов это были первые соревнования. Ребята показали высокий уровень подготовки и составили соперникам на татами достойную конкуренцию, получив ценный соревновательный опыт.

Победителями турнира в своих весовых категориях стали Ярослав Поддубный (27 килограммов), Артур Даниелян (29 килограммов), Леонид Рогов (31 килограмм), Савва Толкунов (34 килограмма), Гамзат Джабраилов (40 килограммов). Руслав Якудаев, выступавший в категории 27 килограммов, занял второе место. Бронзовые награды завоевали Тимофей Шенгелия (22 килограмма), Тимур Соломатин (24 килограмма) и Дмитрий Задворный (27 килограммов).

Спортсмены Фрязино
09 января 2025, 11:42
Капитальный ремонт школы № 5 завершился в Лобне
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Сотрудники администрации Лобни провели субботник в школе № 5 после капитального ремонта. Масштабное обновление начали в июне 2024 года по президентской программе.

Сотрудники администрации провели субботник вместе с главой городского округа Анной Кротовой.

«У моих заместителей с этой школой связано много приятных воспоминаний. Например, 40 лет назад здесь учился Александр Коробкин. Мой первый заместитель Владимир Зиновьев 19 лет отработал здесь директором. Другая моя заместительница - Елена Лапшинова - мыла класс, в котором будут учиться ее дочки», - рассказала глава Лобни Анна Кротова.

Участники субботника отметили, что школы стала современной и красивой. Ее обновление началось в конце июня 2024 года в рамках президентского проекта по капитальному ремонту объектов образования. Здание построили в 1960 году. Площадь постройки составила 3832 квадратных метра.

Школы Лобня Субботник
09 января 2025, 11:39
Расписание поездов Савеловского и Белорусского направлений изменилось с 9 января
ЦППК
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С 9 по 31 января график движения пригородных поездов МЦД-1, Савеловского и Белорусского направлений изменится. Это нужно для работ по строительству станции Петровско-Разумовская.

В Минтрансе Подмосковья сообщили, что главные пути участка Савеловский вокзал - Бескудниково поочередно закроют. Поезда проследуют по другому пути в реверсивном режиме.

На Савеловском направлении интервалы движения поездов частично увеличат, часть поездов дальнего пригорода проследует от/до станций Лобня, Бескудниково.

На Белорусском направлении интервалы движения увеличат по вечерам, а часть поездов проследует от/до Белорусского вокзала.

Подробнее о временном расписании поездов можно узнать на официальном сайте ЦППК.

Работы по строительству станции Петровско-Разумовская пройдут в ночное время, в часы наименьшего пассажиропотока.

Поезда

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