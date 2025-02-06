06 февраля 2025, 15:44

Автоинспекторы в Воскресенске провели беседу с клубом «Активное долголетие»

Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Профилактическую беседу, посвященную вопросам безопасности участников дорожного движения, провели для пожилых людей. В рамках мероприятия «Пешеход — пешеходный переход» сотрудниками отдела Госавтоинспекции была организована встреча с участниками проекта «Активное долголетие», среди которых особой популярностью пользуется скандинавская ходьба.

Основное внимание уделили вопросам безопасности на дорогах. Автоинспектор подчеркнула важность использования световозвращающих элементов на верхней одежде, которые способны повысить видимость пешеходов в условиях недостаточной освещенности.

Участники беседы узнали о различных видах таких аксессуаров, а также об их правильном размещении на одежде.

Пенсионеры активно интересовались новинками и даже решили поместить световозвращатели на палки для скандинавской ходьбы.

ПДД ГИБДД Активное долголетие Воскресенск
06 февраля 2025, 16:28
Замглавы Богородского округа провел встречу с кадетами из Ногинска
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В центре образования № 21 заместитель главы администрации Богородского округа Сергей Пастухов встретился с учащимися 5-11-х классов Ногинского кадетского корпуса. Он рассказал ребятам о Второй мировой войне и прочитал свои стихи.

Полковник запаса и ветеран Сергей Пастухов участвовал в ликвидации последствий Чернобыльской аварии в 1986 году. Он рассказал кадетам о событиях Второй мировой войны и прочитал стихи о том времени. В своей поэзии Пастухов также запечатлел воспоминания и факты о семье и близких.

Особое внимание участников мероприятия привлекло стихотворение «А смог бы ты», где автор размышляет о смысле жизни, человеческой ответственности и памяти.

Такие встречи формируют у молодежи чувство патриотизма и уважение к истории родной страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Молодежь Богородский Патриотизм
06 февраля 2025, 16:22
Сбор заявок на грантовый конкурс «Патриотизм в действии» начался в Подмосковье
пресс-служба Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России»
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Движение «Молодая Гвардия Единой России» в Подмосковье запускает грантовый конкурс «Патриотизм в действии». Он посвящен 80-летию Победы. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Конкурс поможет найти и поддержать проекты, которые развивают патриотизм и сохраняют память о Великой Отечественной войне. Победители получат финансирование до 150 тысяч рублей.

«Победители грантового конкурса получат не только средства для реализации своей идеи, но и всестороннюю помощь в организации и продвижении проекта в региональных и муниципальных медиа. Команда МГЕР имеет большой опыт воплощения в жизнь инициатив, поэтому мы всегда поможем и подскажем, как сделать так, чтобы они имели больший эффект», - отметила руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц.

Идеи могут быть связаны с помощью ветеранам, восстановлением памятников или популяризацией истории войны среди молодежи. К участию приглашают жителей Подмосковья от 16 до 35 лет. Авторы лучших идей также смогут войти в команду по подготовке к празднованию 80-летия Победы. Чтобы принять участие, необходимо до 1 марта отправить заявку на почту patriotizmvdeistvii@mail.ru.

конкурсы Патриотизм
06 февраля 2025, 16:07
Выставку русского фарфора XIX века открыли в Солнечногорске
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В Музейно-выставочном центре «Путевой дворец» в Солнечногорске открыли выставку фарфора завода Алексея Попова из частной коллекции Ильи Сбруева. Посетители экспозиции увидят около 200 уникальных предметов.

В числе экспонатов: изысканная посуда, вазы, изящные статуэтки, парфюмерные флаконы, лампы и кашпо. Старший научный сотрудник «Путевого дворца» Ольга Бакланова отметила, что продукцию завода Алексея Попова так полно и многообразно представили в музейно-выставочном центре впервые. Она также добавила, что даже в XIX веке произведения фабрики Попова были дорогими и по своей стоимости приближались к изделиям Императорского фарфорового завода.

На выставке представлена изысканная посуда, вазы, изящные статуэтки, парфюмерные флаконы, лампы и кашпо. Старший научный сотрудник «Путевого дворца» Ольга Бакланова отметила, что выставка фарфора завода Алексея Попова так полно и многообразно представлена в музейно-выставочном центре впервые. Она также добавила, что даже в XIX веке изделия фабрики Попова были дорогими и по своей стоимости приближались к продукции Императорского фарфорового завода.

Фарфоровый завод Алексея Попова был одним из ведущих предприятий России первой половины XIX века и действовал более полувека в селе Горбуново Митинской волости Дмитровского уезда Московской губернии.

Илья Сбруев, потомственный коллекционер, в настоящее время располагает собранием из более чем 2000 предметов, самые старые из которых относятся к началу XIX века.

Выставка будет работать до 20 апреля.

Фарфоровый завод Алексея Попова был одним из ведущих предприятий России первой половины XIX века и действовал более полувека в селе Горбуново Митинской волости Дмитровского уезда Московской губернии.

Потомственный коллекционер Илья Сбруев сейчас хранит собрание из более чем 2000 предметов. Самые старые изделия относятся к началу XIX века.

Выставка будет работать до 20 апреля.

Выставки Солнечногорск Музеи Заводы
06 февраля 2025, 16:02
Подмосковное министерство напомнило о сборе средств на капремонт по спецсчетам
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Сбор взносов на спецсчете — главное условие для капитального ремонта в доме, где собственники выбрали этот способ накопления средств. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона сообщили, что порог собираемости взносов на капремонт МКД по спецсчетам вырос до 60%.

В ведомстве пояснили, что в Московской области в среднем оплачивают менее 95% от начисленных взносов. Если есть долги, ремонт откладывается. Раньше минимальный уровень платежей был 50%, но с 2025 года его повысили до 60%. Это необходимо, чтобы собственники дисциплинированно вносили платежи.

Представители министерства следят за оплатой. Если она ниже 60%, владельцу счета отправляют уведомление. Если в течение пяти месяцев ситуация не меняется, деньги переводят со спецсчета на счет регионального оператора.

Выставки Солнечногорск Музеи Заводы

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