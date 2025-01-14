14 января 2025, 11:12

Автоинспекторы в Воскресенске провели акцию «Зимние каникулы»

Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Целью профилактического мероприятия было обеспечение безопасности несовершеннолетних в зимний период. Сотрудники Госавтоинспекции Воскресенска провели беседы с юными хоккеистами.

Автоинспекторы напомнили спортсменам правила безопасного поведения на дорогах и во дворах. Ребятам также рассказали о необходимости в темное время суток носить на верхней одежде и вещах световозвращающие элементы. Такие наклейки или браслеты значительно повышают видимость человека на дороге. Это особенно актуально в зимний период, когда дни короткие, а освещение на улицах может быть недостаточным. Полицейские привели примеры, когда использование таких элементов помогло избежать дорожно-транспортных происшествий.

В завершение профилактической беседы всем спортсменам вручили тематические памятки.

Ранее информационный час «Осторожно! Зима» провели в Центральной библиотеке имени Инны Гофф. Школьникам рассказали о правилах поведения зимой в местах, представляющих угрозу жизни и здоровью детей и подростков.

Спортсмены ГИБДД Воскресенск
14 января 2025, 11:43
Спортивно-оздоровительный кластер модернизировали в Туровской школе в Серпухове
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Современная площадка для занятий мини-футболом появилась в Туровской школе Серпуховского городского округа. Реализовать инициативу удалось благодаря победе в ежегодном конкурсе «Вклад в будущее».

Туровская школа заняла в одной из категорий конкурса третье место. Педагоги и родители совместно приняли решение о том, какие работы стоит провести.

Так, в школе появилась площадка для мини-футбола с безопасным покрытием, настенными протекторами, воротами и необходимым инвентарем.

Ремонт зала проводили во время осенних и зимних каникул, чтобы не мешать учебному процессу. Обновления произошли и на прогулочной зоне дошкольного отделения. Здесь заменили старую уличную веранду.

«Важно, чтобы самая счастливая пора в жизни детей проходила ярко и запомнилась навсегда», - прокомментировал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Школы Серпухов Ремонтные работы
14 января 2025, 11:42
Многодетные семьи в Чехове получили сертификаты на приобретение жилья
Unsplash
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В Чехове продолжается успешная реализация государственной программы «Жилище». В администрации округа торжественно вручили сертификат на приобретение или строительство жилого дома многодетной семье Чебановых.

Глава семьи Виталий Чебанов выразил благодарность за такую меру поддержки. «Семья у нас большая - девять человек. До этого приходилось жить в квартире, а теперь хотелось бы построить себе дом», - поделился он.

Во дворце культуры «Дружба» в литературно-музыкальной гостиной сертификаты получили уже шесть многодетных семей. Для каждой из них - это очень хорошее подспорье, чтобы сделать свою жизнь лучше.

«На самом деле мы не ожидали, что этот момент когда-то наступит. Это просто что-то недосягаемое. Некоторые люди к этому всю жизнь идут, а нам посчастливилось. На самом деле, немного времени прошло, и нам дали этот сертификат. Теперь мы сможем приобрести что-то свое», - порадовалась семья Кузнецовых.

Кроме сертификатов, глава городского округа Михаил Собакин вручил многодетным семьям сладкие подарки.

Семья Чехов Квартиры
14 января 2025, 11:13
Рождество Христово отметили в воскресных школах Лобни
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Мероприятия к Рождеству прошли в воскресных школах Лобни. Дети подготовили спектакли, постановки, колядовали, читали стихи и пели колядки.

Тематический спектакль о чудесах на Рождество провели в школе № 10 в Лобне. Его организовали ученики воскресной школы Серафимовского храма.

На встрече завершили благотворительную акцию «Свет Рождества». Юным гостям из организации «Добрология» передали рождественские подарки.

Воспитанники воскресной школы Спасского храма Лобни ходили колядовать, а также поучаствовали в молебне. К мероприятию дети сами смастерили бубенцы и звезды.

Рождественские мероприятия провели и в храме Матроны Московской. Ученики воскресной школы исполнили песни, прочли стихи, поучаствовали в викторине.

Также здесь открыли выставку рождественского рисунка и фотовыставку-отчет о работе воскресной школы.

Дети Лобня Православное рождество
14 января 2025, 11:11
Борцы из Подмосковья выступят на международном турнире за кубок Ярыгина
Оргкомитет "Кубка Ивана Ярыгина"
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Шесть спортсменов представят Московскую область на международных соревнованиях по вольной борьбе «Кубок Ивана Ярыгина». Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

В состав команды Подмосковья вошли Екатерина Карпушкина, Алина Шевченко, Иналбек Шериев, Ислам Кажаров, Марат Фадзаев и Рамзан Булатов. Они будут бороться за призовые места в своих весовых категориях.

В прошлом году участниками международных соревнований стали 475 борцов из 24 стран. В 2025-м в турнире примут участие более 400 спортсменов из 23 стран. На ринге встретятся как будущие звезды спорта, так и опытные чемпионы мира и Европы.

Турнир имени Ивана Ярыгина учрежден в 1990 году. Место проведения - Красноярск. В 2025 году соревнования пройдут с 23 по 26 января.

Спортсмены

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