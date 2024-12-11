Автоинспекторы в Воскресенске провели акцию «Пешеходный переход»

Акция «Пешеходный переход» направлена на снижение детского травматизма на дорогах.

Сотрудники полиции рассказали детям, что важно соблюдать правила, ведь пешеходы - самые уязвимые участники дорожного движения. Инспекторы напомнили ситуации, в которых пешим участникам стоит быть особенно внимательными, как ориентироваться на дороге и почему важно носить одежду со световозвращающими элементами.

В рамках акции всем раздали полезный аксессуар и показали, где лучше всего его разместить, чтобы быть заметным на дороге.

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