23 августа 2024, 17:24

Автоинспекторы в Солнечногорске провели акцию по безопасности во дворах

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Акция «Безопасный двор» прошла в Солнечногорске. Автоинспекторы напомнили детям и родителям правила дорожного движения, безопасного поведения во дворах, а также раздали световозвращатели для верхней одежды и рюкзаков.

В мероприятии приняли участие госавтоинспекторы, сотрудники отдела дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации округа и отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по городскому округу Солнечногорск.

«Во дворах Солнечногорска бывает активное автомобильное движение. Не всегда водители ведут себя благоразумно и соблюдают скоростной режим. Поэтом и детям, и взрослым следует быть предельно внимательными и не пренебрегать правилами безопасности: не выбегать на проезжую часть, обязательно осматриваться по сторонам, прежде чем перейти дорогу. Об этом мы напоминаем во время акции», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

Цель акции «Безопасный двор» - профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

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Дети Солнечногорск Правила
23 августа 2024, 17:45
Московский областной форум креативных индустрий начался в Красногорске
Мособлдума
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Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области совместно с Мособлдумой и центром «Мой бизнес» организовало региональный форум креативных индустрий. Это важный сектор экономики, во многих развитых странах его доля в ВВП достигает 12%.

Заместитель министра инвестиций Московской области Кирилл Жигарев отметил, что в России этот показатель приближается к 3%. По его словам, важно продолжать поддерживать предпринимателей в этой сфере.

На форуме «100% Креатив» около 50 подмосковных производителей представили свои товары на выставке-ярмарке, где можно было увидеть работы мастеров по дереву, производителей женских сумок из натуральной кожи, а также изделия Гжельского завода и многое другое.

Заместитель председателя Мособллумы Олег Рожнов подчеркнул, что развитие креативных индустрий - это важный шаг для роста малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест и сохранения национальных народных промыслов.

Производители, участвовавшие в форуме, отметили, что это отличная возможность заявить о своем бренде. Александра Федотова, недавно основавшая собственный бренд одежды, выразила надежду, что участие в форуме поможет познакомить людей с ее продукцией и получить полезный опыт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Инвестиции Красногорск Бизнес
23 августа 2024, 17:27
Химкинской клинической больнице исполнилось 70 лет
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Химкинская больница отметила 70-летний юбилей. За время работы здесь спасли жизни нескольким тысячам пациентов.

Химкинская больница - самое большое многопрофильное лечебное учреждение в городском округе. История заведения начиналась с маленькой провинциальной лечебницы, затем больница стала одной из крупнейших в Подмосковье.

«Мы оказываем все виды помощи: от хирургии до родовспоможения. За последнее время открыли дневные стационары взрослой и детской хирургии, отделение взрослой и детской реабилитации, паллиативное отделение. Регулярно приобретается современное оборудование, которое позволяет на высоком уровне проводить диагностику и лечение различных заболеваний», - отметил главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

Структура Химкинской больницы включает в себя пять детских и девять взрослых поликлиник, свыше более 20 профильных отделений, женскую консультацию и родильный дом, который откроется после капитального ремонта в конце года.

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Больницы Химки Медицина
23 августа 2024, 16:55
Шесть школ Раменского округа вошли в топ-100 Подмосковья
Раменский медиацентр
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Министерство образования Московской области опубликовало в телеграм-канале рейтинг лучших школ региона за 2023-2024 учебный год. В сотню вошли шесть образовательных учреждений городского округа Раменский.

Гимназия в Раменском заняла 24 место, Ново-Харитоновская школа - 27, гимназия № 2 - 28, раменская школа № 9 - 39, школа № 5 - 89 и школа № 1 - 96 место. Всего в «зеленую зону» вошли 498 образовательных учреждений Московской области, 16 из них - учреждения из Раменского округа.

Помимо этого, агентство RAEX составило рейтинг лучших образовательных учреждений России по конкурентоспособности выпускников. Аналитики определили количество школьников, которые поступили в лучшие вузы страны. Туда вошли 32 учреждения Подмосковья, в том числе гимназия из Раменского. Она заняла 143 строчку.

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Школы Раменское
23 августа 2024, 16:37
Богослужение для жен и матерей бойцов СВО провели в Подольске
Телеканал «360»
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Жены, матери и сестры бойцов СВО собрались на богослужении в Троицком Соборе Подольска. После для женщин провели православную гостиную.

Встреча началась с молебна о здравии защитников Отечества. Первое аналогичное мероприятие прошло в мае в Богоявленском соборе в Ногинске, а п после в Истре и Одинцове. На очереди Реутов, Орехово-Зуево, Мытищи.

«Традиционно по Подмосковью мы совершаем молебны в разных городских округах, приглашаем семьи наших военнослужащих, всех тех, кто защищает сейчас рубежи Отечества. По милости Божьей начинаем это делать с молитвы. Потом у нас личное общение состоится», - рассказал архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

Для всех участников встречи священослужители провели экскурсию по Троицкому Собору. По словам регионального координатора «Женского движения Единой России», уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, концепция организации и проведения православных гостиных возникла после подписания соглашения о сотрудничестве с епархиями Московской митрополии Русской православной церкви.

«Мы попробовали этот формат православной гостиной, и он очень хорошо зашел, потому что в церкви душа очищается, со священником легче всего говорить про потерю, про трагедию, про войну, про жизнь, про смерть», - отметила Мишонова.

После молебна все участники переместились в Дом культуры имени Карла Маркса. Там за накрытыми столами с чашкой чая в неформальной обстановке каждый мог поделиться своей жизненной историей и личной просьбой.

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Подольск Религия

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