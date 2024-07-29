Автоинспекторы в Солнечногорске провели акцию «Безопасный двор»

В городском округе Домодедово начался ремонт филиала педиатрического отделения в микрорайоне Западный. Медицинский корпус в доме № 4 на улице Талахина планируют сдать к концу сентября.

Детское отделение приведут к единому стандарту медицинских учреждений городского округа. В помещении выполнят перепланировку: организацию кабинетов сделают по санитарным требованиям в рамках брендбука по оформлению детских поликлиник.

Подрядчик приступил 15 июля. Рабочие обновили фасад, покрасили забор. Вскоре поменяют входные металлические и 25 межкомнатных дверей, линолеум и плинтуса. Стойки регистрации станут более «пациентоориентированными»: пациенты смогут присесть за стол к администратору и ожидать документов в комфортных креслах.

«Мы изменим всю структуру стойки регистрации. Теперь это будет современная регистратура, удобная для пациентов и врачей. В ожидании приема пациенты могут посмотреть телевизор, выпить воды, ознакомиться с новостями здравоохранения. Для маленьких пациентов сделаем детскую игровую комнату», - рассказал главный врач Домодедовской больницы, заслуженный врач России Андрей Осипов.

На объекте работают шесть человек. Готовность отделения - 10%, ремонт идет по плану. Общая площадь здания - более 271 квадратного метра. Завершить планируют до конца сентября.

На время ремонта врачи-педиатры Баранова, Ефимова, Магомедова и Зенченко принимают в доме № 36А на Каширском шоссе в детской городской поликлинике. Тут же ставят прививки и инъекции.

Врачи-педиатры Рыжичкина, Марабаева, Сильченко и Яценко ведут прием в доме № 31 на улице Текстильщиков.

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