Автоинспекторы в Солнечногорске напомнили пешеходам правила дорожного движения
Госавтоинспекторы совместно с представителями администрации и волонтерами провели акцию «Безопасность на дорогах начинается с тебя» в Солнечногорске. Горожанам напомнили правила дорожного движения.
Сотрудники Госавтоинспекции вручили пешеходам информационные брошюры и световозвращающие элементы. Основное внимание уделили разъяснению правил перехода проезжей части для владельцев самокатов и велосипедов.
«Подобные мероприятия на территории нашего округа проходят регулярно. Работа в данном направлении будет продолжена, так как приближается сезон летних каникул и очень важно научить детей безопасному поведению на автомобильных дорогах и тротуарах», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году вблизи МЦД появятся новые путепроводы.
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