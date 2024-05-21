Автоинспекторы в Одинцове проверят экипировку водителей мототранспорта
Госавтоинспекция Московской области организует в Одинцове профилактическую акцию «Мотоскутер». Проверка водителей мототранспорта пройдет с 20 мая по 2 июня.
Соблюдение правил дорожного движения водителями и пассажирами двухколесного транспорта будут контролировать инспекторы ДПС. К ним присоединятся сотрудники отделений по делам несовершеннолетних.
Полицейские напомнят о необходимости использования шлема и защитной амуниции, соблюдения скоростного режима и дистанции, а также о запрете управления мототранспортом в нетрезвом виде. Особе внимание сотрудники Госавтоинспекции во время проверок уделят юным любителям покататься на скутерах и питбайках.
Напомним, в феврале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил подразделениям ДПС ключи от 130 новых патрульных машин.
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