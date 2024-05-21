Автоинспекторы в Одинцове проверят экипировку водителей мототранспорта

Кооператив «Кузьминский», расположенный в деревне Кузьмино Сергиево-Посадского городского округа, является уникальным производством в Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил предприятие, где ему рассказали об его особенностях.

«Кузьминский» начинался со старого коровника, на территории которого содержались всего 300 голов скота. Со временем он прошел модернизацию и расширение.

«Коровы здесь находятся круглый год - в тепле и сытости. Для качественного и вкусного сыра, который производят из их молока, это важно», - подчеркнул губернатор.

О животных председатель кооператива Олег Хахунов заботится лично, как и его семья. Он является строителем, мама - ветеринаром, а брат - инженером.

Само хозяйство Олег Владимирович унаследовал от отца, который возглавлял «Кузьминский» с 2000-х годов.

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