Автоинспекторы в Одинцове провели беседы о дорожной безопасности с посетителями заправок
Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции провели профилактические беседы на автозаправочных станциях. Посетителям напомнили о соблюдении правил дорожного движения и важности использования световозвращающих элементов на одежде.
Автоинспекторы рассказали водителям, что самые уязвимые участники дорожного движения - пешеходы. Особенно актуальной проблема наездов на них в темное время суток становится осенью и зимой когда рано темнеет. Хорошим решением являются световозвращающие элементы. Они помогают водителям лучше видеть пешеходов на неосвещенных дорогах и снизить риск дорожно-транспортных происшествий.
Всем участникам профилактической беседы вручили световозвращающие наклейки и брошюры.
Социальная акция «Засветись!» на территории муниципалитета проходит регулярно. Проект ориентирован на различные возрастные группы - как для взрослых, так и для самых юных участников дорожного движения.
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