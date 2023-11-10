Автоинспекторы в Одинцове провели беседу о безопасности с курьерами служб доставки

Погодные условия и ограниченное время доставки порой заставляют курьеров торопиться. Из-за этого возникают аварийные ситуации на дороге. Госавтоинспекторы отметили, что эта категория участников дорожного движения требует особого внимания.

«Для них существует определенный перечень правил дорожного движения. Они обязаны двигаться по тротуарам, либо по краю проезжей части. Никого обгонять нельзя. Пересекать проезжую часть исключительно по пешеходному переходу. Всегда знать, что пешеходы по отношению к ним имеют преимущество», - сказал старший лейтенант полиции Максим Зарипов.

Службы доставки попросили проводить такие профилактические беседы регулярно.

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