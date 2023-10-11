Автоинспекторы в Одинцове напомнили правила перевозки детей

Новую школу по президентской программе открыли в ЖК «Леоновский парк» в Балашихе

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Школа на 275 мест открылась в жилом комплексе «Леоновский парк» в Балашихе. Заниматься здесь смогут и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Учебное учреждение построили по президентской программе. В здании оборудовали классы для занятий, лаборантские, помещения для кружков, актовый и спортивные залы, библиотеку.

«В прошлом году губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев дал старт строительству 20 школ в регионе. Одной из них стала небольшая, но долгожданная в Балашихе - на 275 мест в жилом комплексе „Леоновский парк“. В ней уже проходят уроки. Уверен, комфорт в обучении поспособствует и высоким результатам. Желаю ребятам и педагогам еще больше достижений и открытий в стенах новой школы», - сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

На территории учреждения есть стадион, где заниматься спортом могут все жители микрорайона. Это стало возможным благодаря проекту губернатора Московской области Андрея Воробьева «Открытый стадион».

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