Автоинспекторы в Одинцове напомнили правила дорожного движения участникам «Активного долголетия»
Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции провели мероприятие «Один щелчок спасает жизнь» по безопасности дорожного движения для участников клуба «Активное долголетие». Автоинспекторы напомнили представителям старшего поколения об основных правилах и опасностях.
Особое внимание офицеры уделили правилам поведения в общественном транспорте, использованию ремней безопасности при экскурсионных поездках и применению световозвращающих браслетов в темное время суток.
Сотрудники продемонстрировали собравшимся, как правильно размещать световозвращающие элементы на одежде и предметах гардероба. Если пешеход грамотно использует светоотражатели, водитель своевременно замечает его на проезжей части.
Участники встречи, в свою очередь, поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за полезную беседу и пообещали применять все полученные рекомендации.
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