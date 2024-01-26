Автоинспекторы в Одинцове напомнили пешеходам о правилах безопасности на дороге
Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции вместе со студентами округа провели беседы с пешеходами о правилах безопасного перехода проезжей части. Акцию приурочили ко Дню российского студенчества.
Автоинспекторы рассказали пешеходам, что световозвращающие элементы помогут им быть более заметными в темное время суток. Родителям с маленькими детьми напомнили, как важно держать ребенка за руку при переходе проезжей части.
Также сотрудники ГИБДД провели такую акцию для студентов на катке в Лазутинском парке. Они напомнили молодым людям о правилах безопасности на дороге в зимний период. А после вручили информационные брошюры и световозвращающие аксессуары.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности соблюдения правил дорожного движения на дорогах во время снегопадов.
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