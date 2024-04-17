Автоинспекторы в Одинцове напомнили курьерам служб доставки о правилах безопасности на дорогах

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о системных мерах по борьбе с половодьем и ямами в регионе.

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