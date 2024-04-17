Автоинспекторы в Одинцове напомнили курьерам служб доставки о правилах безопасности на дорогах
Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую беседу с сотрудниками служб доставки в Одинцове. Они напомнили специалистам о важности соблюдения правил дорожного движения.
Такие мероприятия Госавтоинспекция в Одинцове проводит регулярно. Полицейские напоминают курьерам об ответственности за нарушение правил дорожного движения, а также о необходимости спешиваться в местах большого скопления людей.
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