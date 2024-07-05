05 июля 2024, 21:20

Автоинспекторы в Одинцове напомнили детям правила дорожного движения

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Сотрудники Госавтоинспекции вновь отправились в один из детских лагерей Одинцовского округа с профилактической миссией — напомнить ребятам правила дорожного движения на средствах индивидуальной мобильности (самокатах и велосипедах). Каждому ребенку инспекторы вручили полезные подарки в виде световозвращающих лент.

Сотрудники Госавтоинспекции акцентировали внимание ребят, отдыхающих в летнем «Лагере Настоящих Героев», на том, где и как можно передвигаться на самокатах и велосипедах, а также напомнили, как правильно пересекать пешеходный переход.

Кроме лекции о безопасности, офицеры рассказали детям о своей профессии и показали ее «изнутри». Детям предоставили возможность увидеть служебные машины сотрудников Госавтоинспекции, продемонстрировали звуковые и световые сигналы полицейских авто и мотоцикла.

Такие акции в Одинцовском округе проходят регулярно как для детей, так и для взрослых.

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Одинцово Дети Детские лагеря
05 июля 2024, 23:25
Глава Лобни Кротова рассказала о благоустройстве микрорайона Москвич
Администрация г.о. Лобня
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Жители микрорайона Москвич и глава городского округа Лобня Анна Кротова обсудили результаты и наметили планы по благоустройству территорий. Глава отметила, что микрорайоне уже подготовили котельную к отопительному сезону, отремонтировали покрытие волейбольной площадки и установили уличный фонарь.

Анна Кротова также добавила, что по улице Победы вместо надземной теплотрассы провели подземный трубопровод. Теперь автотранспорт может свободно передвигаться по этой территории.

В планах на 2024 год - обновление детской игровой зоны на улице Ленина, 35, благоустройство площадки бывших очистных сооружений на улице Дачной, 4.

Основные просьбы горожан на встрече: ремонт домов и асфальта, монтаж сеток на вентиляционные отверстия и решение сложностей с управляющими компаниями. Также затронули проблемы пожарной безопасности и незаконного выброса мусора.

Встреча с горожанами прошла в формате выездной администрации. По итогам встречи предложения жителей зафиксировали в протоколе.

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Благоустройство Ремонтные работы
05 июля 2024, 22:52
Сотрудники «Мособлпожспаса» заняли первое место на турслете «Лето-2024»
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Заместитель начальника территориального управления № 13 Максим Милосердов и замначальника 271-й пожарно-спасательной части Иван Кривобок приняли участие в туристическом слете «Лето-2024» XXIII Спартакиады городского округа Серпухов. Мероприятие прошло с 28 по 30 июня.

Максим Милосердов сообщил, что в соревнованиях, которые прошли в районе деревни Глазово, участвовало 19 команд, в том числе их команда под названием «Смельчаки».

В ходе соревнований участники преодолели пешеходную дистанцию, использовали альпинистское снаряжение, продемонстрировали навыки ориентирования на местности, а также проявили свои таланты в конкурсах самодеятельности, приготовлении пищи, рыбной ловле и различных многоборьях.

«На протяжении трех дней команда „Смельчаки“ показала наивысшие результаты во всех дисциплинах и заняла первое место по итогам туристического слета», - заключил Максим Милосердов.

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Спасатели Серпухов конкурсы
05 июля 2024, 22:28
Хирургу из Лобни вручили свидетельство на социальную ипотеку
Администрация г.о. Лобня
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Хирург Ирина Звягина из Лобни стала обладателем сертификата по программе «Социальная ипотека». Его торжественно вручили на церемонии в Доме правительства Московской области.

Ирина - многодетная мама. Она трудится в Лобненской центральной городской больнице больше трех лет. До получения ипотеки большая семья врача снимала жилье.

«Моя мечта стала явью. Благодаря поддержке министерства здравоохранения у меня появилась возможность приобрести собственную квартиру. Сейчас моя семья с тремя детьми с нетерпением ждет переезда в новое жилье», - рассказала Звягина.

Благодаря программе социальной ипотеки сотрудники платят по кредиту только проценты. Половину суммы они получают в качестве первоначального взноса, остаток им компенсируют ежемесячно следующие 10 лет.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Врачи Ипотека Социальная ипотека
05 июля 2024, 21:20
Жители Одинцова провели субботник на Старогородковском пруду
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Жители Одинцовского округа провели субботник на Старогородковском пруду. Своими силами они убрали 30 соток береговой линии и утилизировали три кубометра бытового мусора и неликвидной древесины.

Порядок наводили вблизи поселка Старый Городок. Старший участковый лесничий Звенигородского филиала главного контрольного управления Московской области «Мособллес» Игорь Сидоров и местные жители выносили мусор и очищали десятый квартал Кубинского участкового лесничества.

«Здесь традиционно много отдыхающих, и мусор часто остается на прибрежной полосе. Несколько раз в сезон мы проводим беседы с отдыхающими о недопустимости загрязнения прибрежных и лесных зон. Завершая нашу совместную работу, мы вспомнили с участниками субботника правила пожарной и санитарной безопасности в лесах. От лица лесничества выражаю благодарность всем неравнодушным гражданам, которые заботятся о чистоте и красоте родного края», - сообщил старший участковый лесничий Игорь Сидоров.

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Одинцово Благоустройство Субботник Мусор

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