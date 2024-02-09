Автоинспекторы в Ногинске рассказали первоклассникам о правилах безопасности для пешеходов

Инспектор по пропаганде безопасного дорожного движения Госавтоинспекции «Ногинское» Никита База ответил на вопросы детей и рассказал им о знаках, которые могут встречаться на проезжей части.

Также он научил детей, как пользоваться наземными и подземными переходами. На протяжении всего пути детей сопровождал экипаж ДПС.

«Это не только информационное оповещение детей о соблюдении правил дорожного движения, но и на практике показываем, какой переход наиболее безопасен, как правильно действовать на проезжей части», - рассказал инспектор.

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