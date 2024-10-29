Автоинспекторы в Мытищах провели рейд по проверке таксистов

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Региональная профилактическая акция «Такси», направленная на повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок, прошла в Мытищах. Особое внимание уделялось наличию опознавательных знаков и цветографических схем, отсутствие которых влечет за собой штрафные санкции.

Два случая нарушения правил дорожного движения и три - осуществления предпринимательской деятельности без регистрации зафиксировали во время рейда.

Пассажиров призвали быть внимательными при выборе такси и отдавать предпочтение законно работающим водителям. Рейды будут продолжаться до 27 октября.

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