Автоинспекторы в Мытищах напомнили жителям правила перевозки детей

Профилактическую беседу сотрудники Госавтоинспекции провели с посетителями много функционального центра о правилах перевозки детей. Заявителям рассказали о правильном выборе детских удерживающих устройств в зависимости от возраста, роста и веса ребенка, и раздали памятки и наклейки для автомобилей.

Маленькие пассажиры являются одними из самых уязвимых участников дорожного движения. Госавтоинспекторы подчеркивают, что штатные системы безопасности автомобиля не предназначены для их защиты. Поэтому при перевозке детей крайне важно использовать детские удерживающие устройства.

Такие мероприятия проводятся регулярно, так как безопасность детей на дорогах - это общая ответственность всех граждан. Важно помнить, что каждый водитель отвечает не только за себя, но и за жизнь и здоровье своих пассажиров, особенно если это маленькие дети.