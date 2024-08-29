29 августа 2024, 17:06

Автоинспекторы в Лосино-Петровском напомнили жителям правила дорожного движения

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Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Градин и сотрудники Госавтоинспекции в Лосино-Петровском напомнили жителям правила дорожного движения. Рейд провели на оживленных переходах в районе парка культуры и отдыха «Свердловский».

Рейд провели в преддверии Дня знаний с целью предупреждения детского травматизма на дорогах. Госавтоинспекторы находились рядом с пешеходными переходами и объясняли жителям правила безопасного движения, в том числе для водителей средств индивидуальной мобильности. Помимо этого, они раздавали информационные листовки.

«Такие меры, направленные на предотвращение дорожных происшествий и повышение общей культуры поведения на дороге, являются неотъемлемой частью работы. Они помогают формировать у граждан ответственное отношение к собственной безопасности и безопасности окружающих на дорогах», - прокомментировал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Градин.

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Правила Лосино-Петровский
29 августа 2024, 16:35
Фестиваль туризма и творчества «Красное сельцо» прошел в Воскресенске
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В Воскресенке прошел фестиваль туризма и творчества «Красное сельцо». Профессионалы индустрии гостеприимства рассказали про новые туристические маршруты в рамках форума «Мы из-под Москвы».

Представители туристической сферы и гостиничного бизнеса Московской области рассказали о новых продуктах, программы и маршрутах, а также узнали о способах привлечения туристов.

Каждый участник получил брендированные сувениры и благодарственное письмо от директора «Парка городского округа Воскресенск» Оксаны Сайкиной.

Участники форума подписали договоры о дальнейшем сотрудничестве и продолжили работу в парке усадьбы Кривякино.

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Туризм Воскресенск Москва
29 августа 2024, 15:57
Подрядчики благоустроили дворы по 9 адресам в Воскресенске
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Девять дворов на улицах Менделеева, Первомайской, а также в микрорайоне Лопатинский городского округа Воскресенский обустроили рабочие. Они отремонтировали асфальт между домами и на парковках, обновили тротуары и поставили бортовые камни.

Во дворах рядом с домами № 12, № 14, № 16 по улице Менделеева, вблизи домов № 3, № 5, № 7, № 9 по улице Первомайской, а также у домов № 11, № 17 микрорайона Лопатинский строители поменяли асфальтовое покрытие проездов и парковок, реконструировали тротуары и установили дорожные бортовые камни.

Ранее специалисты администрации округа проводили с жителями встречи, на которых обсуждали установку бордюров и парковок, ремонт тротуаров и пешеходных дорожек.

Отметим, что все работы по благоустройству дворов контролирует глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Воскресенск
29 августа 2024, 15:17
Съемки фильма для детей «Сказочный лес» прошли в Серпухове
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Детскую сказку снимают на территории филиала «Русский лес» в Туровском участковом лесничестве. Фильм выйдет на экраны в следующем году.

В Комлесхозе Подмосковья рассказали, что творческая группа заблаговременно встретилась с руководством филиала и получила необходимый инструктаж. Съемки в лесу проходят с соблюдением всех требований пожарной и санитарной безопасности. Если позволит погода, весь материал отснимут за четыре дня.

Рабочее название детского фильма - «Сказочный лес». Планируется, что картина выйдет на экраны в 2025 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов Фильмы
29 августа 2024, 14:25
Специалисты «Мосавтодора» обновили дорожную разметку возле школ в Подольске
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Специалисты «Мосавтодора» обновили дорожную разметку на пешеходных переходах возле 14 образовательных учреждений в Подольске. Помимо этого, они заменили перилла, стекла на остановках и выполнили ямочный ремонт.

Специалисты уделили особое внимание дорожной инфраструктуре вблизи образовательных учреждений в этом году. Рабочие поменяли разметку на пешеходных переходах, заменили 205 погонных метров перильного ограждения и щитки дорожных знаков, выполнили ямочный ремонт и опиловку зеленых насаждений.

Всего 698 ям площадью 1935 квадратных метров заделали в Подольске с 1 июня. Специалисты поменяли стекла на 70 остановочных павильонах, щитки на дорожных знаках и 104 погонных метра стоек тросового ограждения, а вдоль проезжих частей на площади 705 213 квадратных метров выкосили траву.

Они также отремонтировали полотно на Курской, Комсомольской улицах, а также на проспекте Ленина, построили тротуар в Сынково.

Автобусные павильоны заменят на улице Матросская, проспекте 50 лет Октября, Домодедовском шоссе и в микрорайоне Климовск.

Переходно-скоростную полосу площадью 300 квадратных километров сделают на улице Высотная, а тротуар протяженностью около 1,5 километров появится на дороге ММК-Сынково.

Отметим, в управлении «Мосавтодора» находятся 197 километров дорог, 85 километров тротуаров, 292 посадочные площадки и 284 пешеходных перехода. В штате числятся 35 рабочих, 33 единицы техники и семь «ГАЗелей».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Школы Дороги

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