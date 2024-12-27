Автоинспекторы в Лобне провели мастер-класс для школьников

Ребята самостоятельно изготовили брелки в форме елки и закрепили на них световозвращающие элементы. Поделка станет помощником для ребят в темное время суток, если разместить ее на одежде или рюкзаке.

Каждая работа получилась уникальной. Школьники поделились своими идеями о том, какие поделки сделать в следующий раз. Также дети получили советы от автоинспекторов и узнали о главном назначении световозвращающих элементов.

Сотрудники Госавтоинспекции в Лобне напоминают, что половина всех наездов на пешеходов случается в темное время суток. Световозвращатели помогают стать заметнее, ведь они отражают свет автомобильных фар и гарантируют видимость за 150-200 метров при ближнем свете и за 350-400 метров при дальнем. Это дает водителю 15-25 секунд для принятия решения.