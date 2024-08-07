Автоинспекторы в Ленинском округе напомнили детям дорожные правила

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнило жителям о возможности перерасчета суммы оплаты за ЖКУ. Этот вопрос решает управляющая компания.

Как пояснили в ведомстве, оснований для перерасчета всего несколько.

Некачественные услуги Если в доме нет горячей воды, не работает лифт или проблемы с электричеством, то жители имеют право на перерасчет стоимости услуги. Однако необходимо составить акт, в котором указать, какая конкретно услуга отсутствует или выполняется некачественно. Без этого документа требование не будет считаться обоснованным.

Долг за отопление Сумма за отопление в квитанции может неожиданно вырасти, если в доме не учли изменения в тарифах, при технических сбоях в системах учета или сумма оказалась завышенной по ошибке. В этом случае следует обратиться за проверкой произведенных начислений и перерасчетом размера платы.

Больше метров Счета за ЖКУ могут быть выше, чем у соседей из-за того, что указана недостоверная площадь жилья. В таком случае у жителя есть право требовать перерасчета.

Никого нет дома Если человек уезжает из дома более, чем на пять дней, то он также может попросить пересчитать сумму за ЖКУ. Для этого необходимо представить подтверждение длительного отсутствия дома и в этом случае плату за коммунальные услуги пересчитают.

В ведомстве отметили, что УК обязана проверить расчеты.

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