Автоинспекторы в Балашихе проверят соблюдение ПДД на пешеходных переходах

Профилактические рейды проходят для того, чтобы снизить количество происшествий, связанных с наездами на пешеходов. Автоинспекторы будут выявлять водителей, которые не соблюдают правила, а также пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте.

Сотрудники Госавтоинспекции в Балашихе напоминают, что необходимо соблюдать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких маневров, быть внимательными на перекрестках, во дворах, вблизи пешеходных переходов, детских учреждений и остановок общественного транспорта.

Автоинспекторы просят переходить дорогу в предназначенных местах, предварительно нужно убедиться, что водители видят вас и пропускают. В темное время суток необходимо пользоваться световозвращающими элементами. Использование таких аксессуаров снижает количество аварий с участием пешеходов.