Автоинспекторы Солнечногорска провели рейд «Мото-скутер»

В ходе проверки выявлено три правонарушения. Чаще всего, по словам автоинспекторов, попадаются водители, которые ездят без защитной экипировки, а также дети на мототранспорте, не достигшие определенного возраста, либо без прав.

«То количество и доступность мототехники, которая появилась в розничной сети, не может не вызывать тревогу со стороны Госавтоинспекторов, отвечающих за безопасность дорожного движения. И основная цель рейдовых мероприятий - это снижение аварийности на дорогах с участием мотоциклистов, в числе которых на особом внимании юные любители скутеров либо питбайков», - отметил заместитель начальника отдела ГИБДД ОМВД России по г. о. Солнечногорск, подполковник полиции Дмитрий Зарубкин.

Подобные профилактические мероприятия в летний период будут проводится регулярно. Особо тщательно будут следить за территориями дачных поселков, садовых некоммерческих товариществ и загородных мест отдыха.

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