Автоинспекторы рассказали школьникам Солнечногорска о правилах безопасности на дорогах
Госавтоинспекторы Солнечногорска и волонтеры «Союза безопасности дорожного движения» провели занятие в Менделеевской школе. Они рассказали ребятам о правилах поведения на дорогах и организовали мастер-класс по изготовлению световозвращающих подвесок на рюкзаки.
Урок безопасности прошел в рамках акции «Засветись». Дети узнали, как избежать опасностей на дорогах и почему важно носить светоотражающие элементы.
«Данная акция затронет не только объекты образования округа. Совместно с волонтерами планируем проводить мероприятия в автошколах, торговых центрах и спортивных секциях Солнечногорска», - рассказал временно исполняющий обязанности инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по городскому округу Солнечногорск Павел Терентьев.
Он добавил, что акция «Засветись» завершиться 26 ноября.
Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками и не только.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».