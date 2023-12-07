Автоинспекторы проверили соблюдение правил парковки на местах для инвалидов в Одинцове

Полицейские провели с водителями профилактические беседы и напомнили о необходимости соблюдать правила - иначе нарушителя привлекут к административной ответственности. Кроме этого, каждому автолюбителю вручили информационные брошюры с рекомендациями по безопасности дорожного движения.

Подобные рейды в Одинцовском округе проходят регулярно. В прошлом месяце сотрудники Госавтоинспекции посетили детский сад, где вместе с юными воспитанниками смастерили брелоки для сумок в виде сердец из световозвращающих материалов.

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