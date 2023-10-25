Автоинспекторы проверили безопасность пассажирских перевозок в Солнечногорске
Автоинспекторы проверили соблюдение правил пассажирских перевозок на 1-м километре ЦКАД в Солнечногорске. Во время рейда выявили восемь нарушений.
Автоинспекторы проверяли у водителей такси, микроавтобусов и автобусов наличие документов, прохождение предрейсового медицинского осмотра, а также осматривали техническое состояние транспорта.
«Подобные проверки проводятся на территории муниципалитета регулярно. Это позволяет контролировать соблюдение режима труда и отдыха водительским составом, оперативно выявлять технические неисправности, но, что самое важное, соблюдение правил безопасности пассажирских перевозок», - отметил представитель отдела транспорта и дорожной инфраструктуры администрации городского округа Солнечногорск Юрий Шмаков.
Всего специалисты проверили 22 автобуса и выявили восемь нарушений.
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Инспекторы 1-го батальона 1-го полка ДПС (северный) совместно с автоинспекторами Солнечногорска провели профилактический рейд «Автобус». Акцию поддержали представители администрации округа и сотрудники Стройтехнадзора.