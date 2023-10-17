Автоинспекторы провели мастер-класс ко Дню отца для воспитанников детского сада в Одинцове
Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции провели мастер-класс для воспитанников детского сада. Творческую встречу приурочили ко Дню отца.
День отца в России отмечают ежегодно в третье воскресенье октября. Автоинспекторы из Одинцова провели мастер-класс, на котором сделали с воспитанниками детского сада поделки из световозвращающего материала. Ребята смогут вручить их своим папам.
Сотрудники Госавтоинспекции также напомнили ребятам о правилах дорожного движения, рассказали, как правильно переходить дорогу и для чего нужны элементы со световозвращающим эффектом на одежде.
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