Автоинспекторы провели для школьников в Ступине беседы о безопасности на дорогах

Как сообщили в администрации городского округа, полицейские обратили особое внимание на недопустимость использования смартфонов и других гаджетов при переходе дороги.

Также инспекторы рассказали школьникам о правилах езды на велосипедах и самокатах и отметили, что поездка на этих транспортных средствах без соответствующей экипировки чревата серьезными травмами.

В заключение сотрудники ГИБДД вручили ребятам тематические памятки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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