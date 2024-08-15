Автоинспекторы проведут более 10 проверок на дорогах Мытищ в августе

До конца августа в Мытищах проведут семь рейдов «Нетрезвый водитель». Соблюдение правил перевозки детей проверят 17 и 25 августа. Также пройдут еще пять профилактических мероприятий: с 12 по 18 августа - «Перекресток - светофор»; с 19 по 25 августа - «Встречная полоса» и «Автобус»; с 26 августа по 1 сентября «Технический осмотр» и «Ребенок-пассажир, пешеход».

Напомним, во время рейдов госавтоинспекторы стараются проверить максимальное количество водителей на участке дороги. Участники дорожного движения обязаны соблюдать правила дорожного движения для безопасности всех вокруг.

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