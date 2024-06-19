19 июня 2024, 10:39

Автоинспекторы Одинцова провели урок безопасности для дошкольников

Одинцовский отдел Госавтоинспекции
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Сотрудники Госавтоинспекции провели с воспитанниками одного из детских садов Одинцова мероприятие «Безопасное лето». Беседы с детьми о безопасности проводят каждый год.

Автоинспекторы и педагоги обучили ребят основам безопасного поведения на дороге. Они в игровой форме напомнили детям правила дорожного движения, используя модели машинок и пешеходов. Детям также показали, как правильно ориентироваться на дороге. Участники встречи вспомнили значение дорожных знаков и правила для пешеходов.

Полицейские рассказали ребятам об опасностях и ловушках на дороге, которые могут привести к происшествиям. Особое внимание уделили важности световозвращающих аксессуаров на одежде. В конце встречи детям как раз подарили такие браслеты.

Инспекторы отметили, что в игровой форме дети запоминают правила дорожного движения быстрее и применяют навыки безопасного поведения в повседневной жизни.

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Одинцово Дети Детские сады
19 июня 2024, 10:29
Минкультуры Подмосковья: фестиваль «Фабрика Станиславского» начнется 20 июня
Министерство культуры и туризма Московской области
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Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» пройдет с 20 по 29 июня в Москве. Мероприятие пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры и туризма Московской области. Открытие фестиваля состоится 20 июня в Народном парке «Усадьба Лефортово».

На фестивали свои постановки представят региональные театры. В конкурсной программе заявлены такие спектакли, как: «Коварство и любовь» Красноярского драматического театра, «Возвращение» в постановке Самарского театра юного зрителя, «Дон Кихот» Нижегородского ТЮЗа и другие постановки.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, лекции и другие интерактивные программы. Студенты региональных театральных вузов будут на практике исследовать систему Станиславского.

«В этом году фестиваль „Фабрика Станиславского“ пройдет в шестой раз. Конкурсная программа подобралась очень сильная, и мы с нетерпением ждем встреч с нашими коллегами - театрами из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Севастополя, Челябинска, Красноярска и Самары», - отметил народный артист России, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков.

С афишей мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

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Спектакль Театры Фестивали
19 июня 2024, 10:26
Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 21 июня
Медиасток.рф
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Ни одного возгорания в лесу не выявили в Подмосковье 18 июня. В ближайшие дни в регионе установится второй класс пожарной опасности.

Как сообщили в подмосковном Комлесхозе, 19 и 20 июня на всей территории области установится второй класс пожарной опасности. В пятницу, 21 июня, на большей части региона спрогнозировали первый класс, при этом в Ногинском лесничестве и лесничестве «Русский лес» будет второй.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 24 градусов днем и опустится до 12 ночью. Ожидается облачная погода с прояснениями.

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Лесные пожары Погода
19 июня 2024, 10:26
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 19 июня
Медиасток.рф
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Утром 19 июня на подмосковных дорогах насчитали 905 тысяч машин. Это на 2% больше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в три балла.

Как рассказали в региональном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-7 «Волга».

Водителей призвали быт внимательными, отказаться от резких маневров и держать дистанцию.

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Пробки Дороги
19 июня 2024, 09:37
Программа «Умные каникулы» началась в школе № 1 в Можайске
Телеканал «360»
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Уникальный проект флагманских школ «Умные каникулы» реализуют в Подмосковье. Участниками программы второй год подряд становятся ученики школы № 1 в Можайске.

Впереди у школьников много познавательного и интересного. Старшеклассники займутся естественнонаучными проектами, а также изучат основы ведения бизнеса и финансовую грамотность. Младшие школьники будут познавать историю родного края, путешествуя по Можайску. В планах посетить Ново-Никольский собор и другие экскурсии.

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Школа с вековой историей дает ученикам возможность расширить кругозор, развить творческие способности и уверенность в себе. Так, подростки с удовольствием посещают школьный театр «Шут». Здесь они отрабатывают дикцию и учатся вживаться в образ. Юные артисты смотрят отрывки спектаклей и досконально разбирают их с профессиональной точки зрения. Сейчас с педагогом Ларисой Костенко дети готовят постановку, которую покажут младшим классам.

Программу «Умных каникул» разрабатывают эксперты. Каждый день у школьников проходят занятия по пяти основным направлениям - интеллектуальному, социальному, культурному, патриотическому и спортивному. В день у учащихся четыре урока, которые обогащают внутренний мир школьников, но не переутомляют их. Вся информация дается в игровой и прикладной форме.

«„Умные каникулы“ - это прекрасная возможность ребенку увидеть что-то новое: посмотреть по-другому на преподавателей, на себя, узнать, помимо учебного предмета, что-то новое. У нас уже второй год умные каникулы и программа не повторяется. В этом году совершенно другие направления. Мы стараемся, чтобы было еще интереснее», - рассказал советник директора по взаимодействию с детскими общественными объединениями школы № 1 Александр Прокопьев.

Школы Школьники Можайск

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