Автоинспекторы напомнили пешеходам в Лобне об опасностях на дороге

Премьера нового спектакля «Шум за сценой» состоялась в Химках. Это первая в Подмосковье постановка с использованием приема «театр в театре».

Жанр спектакля - комедия положений. Идея принадлежит британскому драматургу Майклу Фрейну, который обратил внимание на особую атмосферу закулисья во время подготовки спектакля и перенес свои мысли на бумагу в 1982 году. Постановка неизменно вызывает бурные эмоции не только у зрителей, но и у самих актеров.

В пятницу в городском округе Химки начала работать резиденция Деда Мороза. Главный зимний волшебник будет ждать гостей в выставочном комплексе «Артишок».

Новую постановку показали в театре «Наш дом». В состав творческого коллектива, работающего над спектаклем, вошли как профессиональные актеры, так и начинающие. Это позволило передать зрителям атмосферу взаимодействия поколений.

«Давайте больше времени уделять культуре в нашей жизни, больше ходить на разные мероприятия, приводить детей. Культура - это то, что спасет всех нас. Она зарождает счастье и добро в сердцах. Уверена, что вы все с чувством прекрасного и с улыбкой выйдете из этого зала сегодня вечером», - сказала перед началом представления директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.



