Автоинспекторы напомнили курьерам в Одинцове правила дорожного движения

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По их словам, из-за жестких сроков доставки курьеры часто нарушают правила дорожного движения, не учитывая их личную безопасность и безопасность окружающих.

На встречах автоинспекторы указали на наиболее распространенные ошибки, которые могут привести к авариям при использовании средств индивидуальной мобильности.

Они также рассказали курьерам о правилах перехода через пешеходные переходы, о соблюдении скоростного режима и о необходимости использования светоотражающих элементов.

Сотрудники Госавтоинспекции вручили курьерам информационные брошюры и продемонстрировали, как правильно устанавливать светоотражающие элементы на верхней одежде.

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