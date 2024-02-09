09 февраля 2024, 11:46

Автоинспекторы из Солнечногорска стали лучшими в Подмосковье по итогам 2023 года

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Итоги конкурса «Лучшее подразделение по итогам работы за 2023 год» подвели на заседания коллегии Главного управления МВД России по Московской области. В результате автоинспекторы из Солнечногорска оказались в числе лучших.

Награды отличившимся вручил начальник Главного управления МВД России по Московской области, генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков.

«По результатам конкурса в номинации „Лучшее подразделение по обеспечению безопасности дорожного движения“ памятным знаком награжден отдел ГИБДД отдела МВД России по городскому округу Солнечногорск. Спасибо за профессионализм, верность службе и заботу о жителях Солнечногорска!» - сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Мамлай.

Автоинспекторы регулярно проводят в Солнечногорске профилактические мероприятия в детских садах и школах, а также рейды для снижения аварийности на дорогах: «Нетрезвый водитель», «Ребенок-пассажир», «Такси», «Пешеход», «Автобус» и другие.

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Солнечногорск ГИБДД
09 февраля 2024, 11:44
Урок о работе маркетинговых агентств прошел в школе в Дмитрове
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
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Ученики школы из Дмитрова посетили урок предпринимательства. Им рассказали о нюансах работы маркетингового агентства.

Как рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам предпринимателей Подмосковья, на занятиях детям рассказывают о мерах поддержки, построении бизнес-плана и многом другом. Спикерами стали руководитель общественной приемной округа Александр Терентьев, а также директор маркетингового агентства Илья Шатаев и замглавы администрации муниципалитета Светлана Тарасова.

Вместе с преподавателями Дмитровского института непрерывного образования школьники разработали свои бизнес-планы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе. Ее откроют к 1 сентября, там будут работать секции по робототехнике, туризму и журналистике.

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Школы Школьники Бизнес
09 февраля 2024, 11:37
Более 100 социальных предпринимателей зарегистрировались в Подмосковье с начала года
Unsplash
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Более 100 субъектов малого и среднего предпринимательства Подмосковья получили статус социальных предприятий в этом году. В прошлом году число таких компаний превысило тысячу.

«Подтверждать социальный статус необходимо ежегодно. По итогам первого в этом году заседания межведомственной комиссии социальными предприятиями были признаны 136 субъектов МСП, из них 106 - подтвердили статус, остальные 30 - получили его впервые», - сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Напомним, что социальные предприниматели могут получить до трех миллионов рублей на возмещение затрат по аренде, ремонту, на ярмарочно-выставочные мероприятия, медицинское обслуживание детей и другие.

Для представителей МСП также предусмотрены гранты - они позволяют бизнесу получить до 500 тысяч рублей. Сумма гранта может покрыть до 75% расходов.

Подать заявку на получение статуса можно на портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Инвестиции Бизнес
09 февраля 2024, 11:36
Капитальный ремонт 9 спортивных объектов запланировали в Подмосковье в 2024 году
Unsplash
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Комитет Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике провел заседание, в ходе которого обсудили вопрос капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры. В 2024 году в Подмосковья преобразятся девять спортобъектов.

«Все работы по модернизации и развитию социальной инфраструктуры ведутся в первую очередь в рамках исполнения наказов наших жителей», - отметила председатель Комитета Линара Самединова.

В текущем году в Подмосковье модернизируют стадион «Гидросталь» в Чехове, спорткорпус в Ступине, стадион «Старт» в Богородском округе, спорткомплекс «Орион» в Балашихе, стадион «Чайка» в Королеве, бассейн «Бриз» в Дмитрове, бассейн в Сергиевом Посаде, стадион «Авангард» в Коломне, а также спорткомбинат «Строитель» в Наро-Фоминске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Мособлдума Балашиха Ступино
09 февраля 2024, 11:35
Более 160 спортсменов Подмосковья выступят на зимней всероссийской спартакиаде
фото: Петр Кабанов
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Зимняя спартакиада пройдет на территории пяти регионов России — Челябинской, Тюменской и Свердловской областях, а также в Красноярском и Краснодарском крае. Участниками станут 2,5 тысячи спортсменов со всей России, из них 165 — из Подмосковья.

Соревнования пройдут по 14 видам спорта: альпинизм, биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, сноуборд, фигурное катание на коньках, фристайл и хоккей.

Главной площадкой турнира станет Челябинская область - именно здесь состоится церемония открытия спартакиады. Закрытие соревнований состоится 18 февраля также в Челябинске на ледовой арене «Трактор».

С расписанием соревнований можно ознакомиться на сайте спортивного мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены

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