05 февраля 2024, 20:28

Автоинспекторы из Одинцова напомнили детям о необходимости соблюдения ПДД

пресс-служба администрации городского округа Одинцово
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Сотрудники Госавтоинспекции провели творческое занятие для учеников начальных классов о необходимости соблюдения правил дорожного движения. В мероприятии приняли участие представители администрации Одинцовского городского округа.

Школьникам рассказали, как правильно переходить проезжую часть. Напомнили о важности использования светоотражающих элементов на одежде.

Ребята поучаствовали в игре на знание сигналов светофора. Отдельное внимание уделили повторению правил дорожного движения. В конце мероприятия детям раздали раскраски на тему дорожной безопасности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Дети ГИБДД
05 февраля 2024, 20:05
Сотрудники ГУСТ Подмосковья отработали 7,5 тысячи жилищных заявок на прошлой неделе
Пресс-служба ГУСТ МО
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Сотрудники жилищного надзора ГУСТ Московской области подвели итоги прошедшей недели. Всего в Единую диспетчерскую службу Московской области поступило 10,3 тысячи заявок от жителей, отработано уже семь с половиной тысячи.

В Главном управлении регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области рассказали, что оставшиеся запросы планируется отработать в ближайшее время.

В ведомстве отметили, что по сравнению с прошлой неделей количество обращений в 21 муниципалитете уменьшилось.

Так, в топ в топ городских округов с наибольшими темпами снижения обращений граждан вошли Шаховская, Черноголовка, Звездный Городок, Власиха и Лотошино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Власиха Лотошино
05 февраля 2024, 19:36
Подмосковная Росгвардия отметила профессиональный праздник 5 февраля
Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
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Сегодня, 5 февраля специалисты подразделения боевой подготовки ГУ Росгвардии по Московской области отмечают профессиональный праздник. Подмосковные росгвардейцы постоянно тренируются и несут неусыпную службу по обеспечению безопасности граждан.

Основная задача подразделения - профессиональная подготовка сотрудников и военнослужащих войск по различным направлениям деятельности. Росгвардейцы регулярно ездят на сборы и проходят практические занятия по огневой, инженерной, высотной, тактико-специальной подготовке, тактической медицине.

Сотрудники совершенствуют навыки управления беспилотными летательными аппаратами различных типов и противодействия с использованием противодронных ружей.

Ежегодная сдача нормативов является показателем уровня подготовки росгвардейцев.

Подмосковные росгвардейцы принимают участие в спортивных соревнованиях, а также входят в состав сборной Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации и достойно представляют свой регион.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Одна из них - обеспечение безопасности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Росгвардия
05 февраля 2024, 18:52
Сотрудники Росгвардии оказали первую помощь мужчине с ножевым ранением в Подмосковье
Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
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Сотрудники Наро-Фоминского отдела Росгвардии оказали первую помощь охраннику частного дома, который получил ножевое ранение. Сообщение о случившемся поступило ночью — сработала кнопка тревожной сигнализации в охраняемом загородном доме.

На месте происшествия сотрудники Росгвардии увидели раненного мужчину. Оказалось, что пострадавший охранник частного дома пытался утихомирить нетрезвых арендаторов, которые громко и нецензурно выражались. В результате конфликта посетители загородного дома нанесли несколько ножевых ранений пострадавшему и скрылись с места происшествия.

Злоумышленников задержали. На данный момент по факту случившегося проводится проверка.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Росгвардия
05 февраля 2024, 18:42
Финальный этап Толстовской олимпиады по истории прошел в Коломенском ГСГУ
Министерство образования МО
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В Коломенском ГСГУ прошел финальный этап Толстовской олимпиады по истории. Ученики 10-х и 11-х классов ответили на вопросы из трех частей пакета заданий.

В олимпиаде приняли участие школьники не только из Московской области, но и из Москвы, Рязани, Иванова, Ульяновска, а также из Брянской и Калужской областей.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, пакет заданий уже традиционно состоял из трех частей.

«В первой части ребята должны были проанализировать пословицы и поговорки о русском помещике, дать трактовку некоторым архаизмам. Во второй - изучить фотографии и фрагменты исторических документов, решить кроссворд и тестовые задания. А в третьей - дополнить инфографику по теме „Опричнина Ивана Грозного“», - добавили в ведомстве.

По результатам олимпиады 63 талантливых школьника повысили свои шансы поступить в выбранный университет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Минобразования Подмосковья

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